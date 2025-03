Einführung der Parmesan Stuffed Crust Pizza parallel zu weltweiten Filialschließungen. Die Pizzakette kämpft mit einem Kursrückgang von 15 Prozent binnen eines Monats.

Domino's Pizza hat vor zwei Wochen landesweit seine Parmesan Stuffed Crust Pizza auf den Markt gebracht. Zur Feier der Einführung veranstaltet das Unternehmen wöchentliche Verlosungen am 10., 17. und 24. März 2025, bei denen Kunden die Chance haben, Preise zu gewinnen. Die Domino's-Aktie notiert aktuell bei 387,00 Euro und verzeichnet damit einen deutlichen Rückgang von fast 15 Prozent im letzten Monat.

Die Einführung des neuen Produkts wirkte sich zunächst positiv auf den Aktienkurs aus, konnte jedoch den mittelfristigen Abwärtstrend nicht umkehren. Besonders auffällig ist der Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 497,15 Euro, das erst im Juni erreicht wurde - seitdem hat die Aktie mehr als 22 Prozent an Wert verloren.

Internationale Herausforderungen

Im Februar 2025 kündigte Domino's Pizza Enterprises Limited Pläne zur Schließung von über 200 Filialen weltweit an, wobei allein 172 Schließungen auf Japan entfallen. Das Unternehmen führte niedrige Umsätze an diesen Standorten als Hauptgrund für die Schließungen an und strebt Kosteneinsparungen von etwa 9,8 Millionen Dollar an. Diese Restrukturierungsmaßnahmen spiegeln die Herausforderungen wider, mit denen Domino's auf internationaler Ebene konfrontiert ist.

Die deutliche Kurskorrektur in den vergangenen Monaten deutet darauf hin, dass Anleger die internationalen Schwierigkeiten und deren potenzielle Auswirkungen auf die langfristige Geschäftsentwicklung neu bewerten. Seit Jahresbeginn verzeichnet die Aktie einen Rückgang von 8,64 Prozent, während sie im Vergleich zum Vorjahr um 5 Prozent gefallen ist. Mit einer annualisierten Volatilität von fast 34 Prozent in den letzten 30 Tagen zeigt sich zudem eine erhöhte Marktunsicherheit bezüglich der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens.

