Die Scout24 SE verzeichnet Anfang der Woche einen positiven Trend an der Börse. Im XETRA-Handel konnte die Aktie am Montagvormittag um 0,4 Prozent auf 96,70 EUR zulegen und setzte diesen Aufwärtstrend bis zum Mittag fort, wo ein Plus von 0,9 Prozent auf 97,15 EUR zu beobachten war. Im Tagesverlauf erreichte das Wertpapier sogar einen Höchststand von 97,35 EUR, nachdem es bei 96,55 EUR in den Handelstag gestartet war. Das Handelsvolumen belief sich auf 19.527 Scout24-Aktien via XETRA.

Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung im Jahresvergleich: Aktuell notiert die Scout24-Aktie rund 50 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief von 64,45 EUR, das am 20. April 2024 markiert wurde. Zum derzeitigen 52-Wochen-Hoch von 102,60 EUR, erreicht am 5. März 2025, fehlen der Aktie aktuell nur etwa 5,3 Prozent. Für das Geschäftsjahr 2025 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 3,31 EUR je Aktie und gehen von einer stabilen Dividende von 1,20 EUR aus, identisch mit der Ausschüttung des Vorjahres.

Anstehende Finanzberichterstattung

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Scout ?

Anleger sollten den 27. März 2025 im Auge behalten, an dem Scout24 SE die Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts sowie des Konzern-Jahresfinanzberichts angekündigt hat. Die Berichte werden sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache auf der Unternehmenswebsite zugänglich gemacht. Die Finanzergebnisse für das erste Quartal 2025 sollen voraussichtlich am 6. Mai 2025 präsentiert werden. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Scout24-Aktie liegt derzeit bei 91,81 EUR, was unter dem aktuellen Kursniveau liegt.

Anzeige

Scout-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Scout-Analyse vom 17. März liefert die Antwort:

Die neusten Scout-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Scout-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 17. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Scout: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...