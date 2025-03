Der österreichische Antriebsspezialist erlebt einen außergewöhnlichen Handelstag mit Kursverdopplung, befeuert durch Rüstungsnachfrage und positive Unternehmensmeldungen.

Die Aktie von Steyr Motors verzeichnete am gestrigen Handelstag eine bemerkenswerte Rallye an der XETRA-Börse. Im Laufe des Vormittags konnte das Papier zunächst um 51,1 Prozent auf 136,00 Euro zulegen, bevor es am Mittag seinen Aufwärtstrend fortsetzte und zeitweise um beeindruckende 100 Prozent auf 180,00 Euro anstieg. Der Tageshöchststand wurde bei 230,00 Euro markiert, was die außergewöhnliche Dynamik des Handelstages unterstreicht. Die Handelsaktivität war ebenfalls intensiv, mit einem Tagesumsatz von 166.380 gehandelten Aktien. Diese beachtliche Kursentwicklung reiht sich in die jüngste Erfolgsgeschichte des österreichischen Spezialisten für Antrieb und Energieerzeugung ein, dessen Börsengang durch die Beteiligungsgesellschaft Mutares erst kürzlich erfolgreich abgeschlossen wurde. Finanzexperten prognostizieren für das Geschäftsjahr 2024 einen Gewinn von 1,43 Euro je Aktie, was das Vertrauen der Investoren in die Zukunftsaussichten des Unternehmens widerspiegelt.

Hintergründe zum Kursfeuerwerk

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Steyr Motors ?

Die außergewöhnliche Kursentwicklung bei Steyr Motors lässt sich auf mehrere Faktoren zurückführen. Als Hersteller von Antriebssystemen, die unter anderem in Waffensystemen zum Einsatz kommen, profitiert das Unternehmen von der aktuell hohen Nachfrage nach Rüstungswerten. Zudem hat Steyr Motors kürzlich zwei bedeutende Unternehmensnachrichten veröffentlicht, die das Anlegerinteresse zusätzlich befeuert haben. Am Freitag wurde ein neuer Rahmenvertrag mit einem brasilianischen Kunden bekannt gegeben, während das Unternehmen zuvor einen Dividendenvorschlag von 0,55 Euro angekündigt hatte. Diese positiven Entwicklungen sorgen für Optimismus unter den Marktteilnehmern. Die nächsten wichtigen Termine für Anleger sind bereits im Kalender vermerkt: Die Präsentation der Q4 2024-Ergebnisse wird für den 18. März 2025 erwartet, während die Veröffentlichung der Q1 2026-Zahlen voraussichtlich am 20. Mai 2026 erfolgen wird.

Anzeige

Steyr Motors-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Steyr Motors-Analyse vom 17. März liefert die Antwort:

Die neusten Steyr Motors-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Steyr Motors-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 17. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Steyr Motors: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...