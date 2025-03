Nutzfahrzeughersteller verzeichnet positive Kursbewegung im XETRA-Handel trotz sinkender Absatzzahlen, während Finanzexperten weiterhin Wachstumschancen prognostizieren

Die Daimler Truck Aktie zeigte sich zuletzt mit positiver Tendenz und legte im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 40,04 Euro zu. Im Tagesverlauf erreichte das Papier sogar einen Höchstwert von 40,70 Euro. Diese Entwicklung ist bemerkenswert, da der Nutzfahrzeughersteller mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert ist. Der Absatz brach im vergangenen Jahr um zwölf Prozent auf etwa 460.000 Fahrzeuge ein, während der Umsatz um drei Prozent zurückging. Besonders die Kernmarke Mercedes-Benz Trucks steht unter Druck und sorgt für Enttäuschung bei Investoren. Trotz dieser Schwierigkeiten notiert die Aktie derzeit mit 35,22 Prozent deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief von 29,61 Euro, das am 12. September 2024 erreicht wurde. Zum Jahreshöchststand von 47,64 Euro vom 19. März 2024 fehlen allerdings noch knapp 16 Prozent.

Analysten bleiben optimistisch trotz Gewinnrückgang

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Daimler Truck ?

Die jüngsten Quartalszahlen zeigen einen deutlichen Gewinnrückgang. Im dritten Quartal 2024 sank der Gewinn je Aktie auf 0,77 Euro, nach 1,48 Euro im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz verringerte sich im selben Zeitraum um 12,11 Prozent auf 13,14 Milliarden Euro. Dennoch übertraf Daimler Truck die Prognosen der Analysten leicht, was als positive Nachricht gewertet werden kann. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Experten mit einem Gewinn von 4,15 Euro je Aktie. Trotz des Gewinnrückgangs plant das Unternehmen eine stabile Dividende und hat ein neues Sparprogramm angekündigt. Analysten bleiben grundsätzlich optimistisch und geben ein durchschnittliches Kursziel von 50,67 Euro an, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Kurs bedeutet. Die nächsten Finanzergebnisse werden für den 14. Mai 2025 erwartet.

Anzeige

Daimler Truck-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Daimler Truck-Analyse vom 17. März liefert die Antwort:

Die neusten Daimler Truck-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Daimler Truck-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 17. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Daimler Truck: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...