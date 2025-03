DJ Allianz verkauft indische JV-Anteile für 26 Mrd EUR an Bajaj Group

DOW JONES--Die Allianz zieht sich aus ihren indischen Joint Ventures in der Sach- und Lebensversicherung zurück. Sie verkauft ihre Anteile von jeweils 26 Prozent für 2,6 Milliarden Euro an den Joint-Venture-Partner Bajaj Group. Der Kaufpreis könne in mehreren Tranchen gezahlt werden, teilte der DAX-Konzern mit. Indien bleibe einer der Wachstumsmärkte der Allianz. Der Versicherungskonzern betonte, dass die beiden Gemeinschaftsunternehmen Bajaj Allianz General Insurance Company und Bajaj Allianz Life Insurance Company erfolgreich seien.

Der Konzern erwartet einen IFRS-Gewinn von 1,3 Milliarden Euro.

Die Allianz kündigte an, neue Möglichkeiten zu prüfen, um ihre Position auf dem indischen Markt zu stärken und ihr Geschäftspotential zu erweitern - nicht nur als Investor, sondern auch in operativer Rolle. Dazu könne der Konzern auch die Erlöse aus dem angekündigten Verkauf nutzen. Sobald diese zur Verfügung stehen, werde die Allianz prüfen, wie sie zur Umsetzung der strategischen Ziele des Unternehmens eingesetzt werden können, insbesondere durch Reinvestition in mögliche neue Geschäfte in Indien.

Der Verkauf steht unter dem Vorbehalt des Erhalts der erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Dies werde voraussichtlich einige Monate in Anspruch nehmen.

