Die Costco-Aktie schloss am gestrigen Montag bei 833,10 Euro und verzeichnet damit einen Monatsrückgang von beachtlichen 17,81 Prozent. Trotz dieser jüngsten Schwächephase liegt die Aktie im 12-Monats-Vergleich noch immer 23,83 Prozent im Plus.

In seinem jüngsten Quartalsbericht meldete Costco einen Nettoumsatz von 62,5 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 9,1 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich durch eine erhöhte Kundenfrequenz getrieben, obwohl der Gewinn pro Aktie leicht unter den Analystenerwartungen lag. Das Unternehmen berichtete zudem von gestiegenen Lieferkettenkosten aufgrund von Zollunsicherheiten, was zu verstärkten Lagerbestandskäufen führte.

Kundenzuwachs nach DEI-Kontroverse

Nach Targets Rückzug von Diversity, Equity und Inclusion (DEI)-Programmen verzeichnete Costco einen deutlichen Anstieg der Kundenbesuche. Laut einer Erhebung von Numerator konnte das Unternehmen innerhalb eines vierwöchigen Zeitraums bis zum 9. Februar etwa 7,7 Millionen zusätzliche Besuche verbuchen, besonders von schwarzen und hispanischen/lateinamerikanischen Haushalten. Diese Verschiebung unterstreicht den Einfluss unternehmerischer Werte auf die Kundenbindung.

Der Vorstand von Costco hat seine DEI-Initiativen inmitten breiter Unternehmenskritik aktiv verteidigt und betont, dass diese Programme mit der Unternehmensethik übereinstimmen und für die Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern entscheidend sind. Diese Haltung hebt Costcos Engagement für seine Werte trotz externen Drucks hervor.

Bewertungsbedenken trotz starker Fundamentaldaten

Der aktuelle RSI-Wert von 88,4 deutet auf eine potenzielle Überkauftheit der Aktie hin. Einige Analysten äußern Bedenken hinsichtlich der Bewertung von Costco und weisen darauf hin, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis derzeit bei 56,9 liegt, was deutlich über den historischen Durchschnittswerten liegt. Diese erhöhte Bewertung führt zu Diskussionen über mögliche Kurskorrekturem, sollten sich die Marktbedingungen ändern.

Bemerkenswert ist zudem der Abstand zum 52-Wochen-Hoch: Mit 19,15 Prozent unter dem im Februar erreichten Höchststand von 1.030,40 Euro hat die Aktie in relativ kurzer Zeit erheblich an Wert eingebüßt. Gleichzeitig notiert sie jedoch noch immer knapp 28 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief vom April vergangenen Jahres, was die langfristige Aufwärtstendenz bestätigt.

Costco beweist weiterhin Widerstandsfähigkeit durch strategische Initiativen und ein starkes Kundenengagement, während das Unternehmen in einem zunehmend polarisierten Marktumfeld seinen eigenen Weg geht.

