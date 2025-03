Monitoring-Spezialist verliert binnen 30 Tagen fast ein Viertel seines Börsenwertes, während Führungskräfte Anteile abstoßen und Analysten Kursziele senken

Die Aktie von Datadog verzeichnete gestern einen Schlusskurs von 94,72 Euro, was einen deutlichen Rückgang von 23,61% innerhalb der letzten 30 Tage darstellt. Seit Jahresbeginn hat das Papier sogar 32,35% an Wert eingebüßt und notiert damit nur noch knapp 4% über seinem 52-Wochen-Tief von 91,03 Euro, das erst kürzlich am 13. März erreicht wurde.

Am 14. März 2025 verkaufte Datadog-CEO Olivier Pomel Unternehmensanteile im Wert von rund 12,98 Millionen Dollar, wie aus einer aktuellen SEC-Einreichung hervorgeht. Bereits am Vortag hatte ein weiterer Insider Aktien im Wert von etwa 862.681 Dollar veräußert, was Fragen bezüglich des internen Vertrauens in die kurzfristige Entwicklung des Unternehmens aufwerfen könnte.

Analysten-Einschätzungen und Finanzkennzahlen

Die Expertenmeinungen zu Datadog fallen derzeit gemischt aus. Scotiabank senkte ihr Kursziel von 145,00 auf 135,00 Dollar, behielt jedoch ihre Einstufung "Sector Outperform" bei. Stifel verfuhr ähnlich und reduzierte das Kursziel von 140,00 auf 135,00 Dollar bei gleichbleibender Kaufempfehlung. Dies spiegelt eine gewisse Vorsicht wider, ohne jedoch das grundsätzliche Vertrauen in das Wachstumspotenzial des Unternehmens aufzugeben.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von etwa 34,89 Milliarden Dollar und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 195,77 wird Datadog nach wie vor mit einem erheblichen Aufschlag gegenüber seinen Gewinnen bewertet. Dies deutet darauf hin, dass der Markt trotz der jüngsten Kursschwäche weiterhin von signifikanten Wachstumsaussichten ausgeht. Bemerkenswert ist zudem der ungewöhnlich hohe RSI-Wert von 85,5, der auf eine technische Überkaufsituation hindeuten könnte, sowie die erhöhte Volatilität von 42,64% (annualisiert über 30 Tage), die das derzeit unsichere Marktumfeld für das Unternehmen widerspiegelt.

