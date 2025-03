Die Aktie des US-amerikanischen Baumarktriesen Home Depot verzeichnete am Montag einen erfreulichen Kursanstieg im deutschen Handel. Das Wertpapier konnte auf XETRA um 1,8 Prozent zulegen und erreichte am Nachmittag einen Stand von 325,45 Euro. Bereits in den Morgenstunden zeigte sich die Aktie robust und startete mit 323,80 Euro in den Handelstag. Das Handelsvolumen blieb mit 582 gehandelten Papieren zwar überschaubar, dennoch markierte der Kurs einen deutlichen Aufwärtstrend. Besonders bemerkenswert erscheint diese Entwicklung im Kontext der jüngsten Kursschwankungen: Während der Höchststand der letzten 52 Wochen bei beachtlichen 412,10 Euro lag (Anfang Dezember 2024), notiert die Aktie derzeit noch rund 21 Prozent unterhalb dieses Wertes. Ein positiver Aspekt für Anleger: Vom 52-Wochen-Tief, das Ende Mai 2024 bei 297,05 Euro erreicht wurde, hat sich der Kurs mittlerweile um knapp 10 Prozent erholt.

Solide Geschäftszahlen und Dividendenaussichten

Die fundamentalen Daten von Home Depot präsentieren sich weiterhin solide. Im letzten Quartalsbericht Ende Februar 2025 wies das Unternehmen ein Ergebnis je Aktie von 3,02 US-Dollar aus - eine Steigerung gegenüber den 2,83 US-Dollar des Vorjahresquartals. Auch beim Umsatz konnte Home Depot überzeugen und verzeichnete mit 39,70 Milliarden US-Dollar ein Plus von 14,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dies dürfte ein wesentlicher Treiber für das wiedererwachte Anlegerinteresse sein. Für Einkommensinvestoren bietet Home Depot gleichzeitig attraktive Perspektiven: Nach einer Dividende von 9,00 US-Dollar im Jahr 2025 prognostizieren Analysten für das laufende Jahr eine leichte Erhöhung auf 9,18 US-Dollar. Die nächste Quartalsbilanz wird für den 20. Mai 2025 erwartet, wobei Experten für das Gesamtjahr 2026 einen Gewinn von 15,09 US-Dollar je Aktie kalkulieren. Vor dem Hintergrund dieser Zahlen und der aktuellen Kurserholung zeigt sich, dass die Home Depot-Aktie trotz der Distanz zum 52-Wochen-Hoch wieder verstärkt das Interesse der Anleger auf sich zieht.

