Der Göttinger Laborausrüster erlebt eine positive Kursentwicklung mit einem Plus von 3,34 Prozent, bleibt jedoch deutlich unter seinem Jahreshöchststand vom März.

Die Sartorius vz-Aktie verzeichnete am Montag einen bemerkenswerten Kursanstieg an der Frankfurter Börse. Im XETRA-Handel legte das Papier um 3,34 Prozent zu und erreichte einen Schlusskurs von 247,50 Euro. Dies markiert eine positive Entwicklung für den Göttinger Laborausrüster, der in den vergangenen Monaten mit erheblichen Kursrückgängen zu kämpfen hatte. Besonders bemerkenswert ist dieser Anstieg vor dem Hintergrund, dass die Aktie Anfang Juli 2024 mit 199,50 Euro auf ihren tiefsten Stand seit 52 Wochen gefallen war. Damit liegt der aktuelle Kurs immer noch etwa 18,5 Prozent über diesem Jahrestief.

Sartorius gehörte damit zu den Top-Performern im DAX, der insgesamt um 0,62 Prozent zulegte. Auch im TecDAX, wo der Laborausrüster ebenfalls gelistet ist, gehörte die Aktie zu den Gewinnern des Tages. Bemerkenswert ist jedoch, dass die Aktie trotz des aktuellen Aufwärtstrends noch weit von ihrem 52-Wochen-Hoch entfernt liegt. Am 22. März 2024 hatte der Kurs noch bei 383,70 Euro notiert - ein Wert, der aktuell mehr als 56 Prozent über dem jetzigen Niveau liegt.

Analysten bleiben verhalten optimistisch

Experten sehen für die Sartorius-Aktie durchaus weiteres Potenzial. Das durchschnittliche Kursziel wird von Analysten bei 273,00 Euro angesetzt, was einen möglichen Anstieg von etwa 10 Prozent bedeuten würde. Für das Geschäftsjahr 2025 prognostizieren Experten einen Gewinn von 4,83 Euro je Aktie. Zudem erwarten Analysten eine Dividendenzahlung von 0,854 Euro, was eine Steigerung gegenüber der Ausschüttung von 0,740 Euro im Vorjahr darstellen würde. Die jüngsten Quartalszahlen vom Januar 2025 zeigten bereits eine positive Tendenz: Der Umsatz konnte um 6,71 Prozent auf 906,80 Millionen Euro gesteigert werden, während der Gewinn je Aktie bei 0,13 Euro lag. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung erwartet - die Veröffentlichung der Q1-Ergebnisse für 2025 ist für den 16. April 2025 geplant.

