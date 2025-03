Der Luftfahrtkonzern verzeichnet Kursverluste im New Yorker Handel, während technische Schwierigkeiten im Raumfahrtprogramm das Anlegervertrauen belasten.

Die Boeing-Aktie verzeichnete am Montag einen Kursrückgang von 0,7 Prozent auf 160,66 USD im New Yorker Handel. Im Tagesverlauf fiel das Papier zeitweise sogar auf 160,32 USD, bevor es sich leicht erholte. Das Handelsvolumen belief sich auf über 160.800 Aktien. Die aktuelle Kursentwicklung spiegelt die anhaltenden Herausforderungen des Luft- und Raumfahrtkonzerns wider, der sich mit erheblichen technischen Problemen bei seinem Raumfahrtprogramm auseinandersetzen muss. Besonders der Misserfolg bei der Starliner-Mission wirft einen langen Schatten auf die Unternehmensperformance. Mit dem aktuellen Kurs liegt die Boeing-Aktie etwa 22,6 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 196,93 USD, das am 1. August 2024 erreicht wurde.

Starliner-Probleme belasten Zukunftsaussichten

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Boeing ?

Die technischen Schwierigkeiten bei Boeings Starliner-Raumschiff kommen für Investoren zur Unzeit. Die NASA-Astronauten Butch Wilmore und Suni Williams, die ursprünglich für eine achttägige Testmission mit dem Starliner zur Internationalen Raumstation (ISS) geflogen waren, mussten aufgrund von Problemen mit dem Antriebssystem des Raumschiffs ihre Rückkehr deutlich verschieben. Nach monatelanger Verzögerung kehren sie nun am Dienstag mit einer SpaceX-Kapsel zur Erde zurück - ein symbolischer Rückschlag für Boeing im Wettbewerb mit SpaceX. Analysten prognostizieren für Boeing im laufenden Jahr einen Verlust von 1,133 USD je Aktie. Für das erste Quartal 2025 werden die Finanzergebnisse voraussichtlich am 23. April präsentiert. Trotz der aktuellen Schwierigkeiten sehen Experten ein durchschnittliches Kursziel von 208,00 USD, was auf mittelfristiges Erholungspotenzial hindeutet.

Anzeige

Boeing-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Boeing-Analyse vom 18. März liefert die Antwort:

Die neusten Boeing-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Boeing-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 18. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Boeing: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...