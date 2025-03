Der chinesische Tech-Konzern verstärkt sein KI-Portfolio mit 3D-Visualisierungstechnologien und verzeichnet beachtlichen Kursanstieg im Frankfurter Handel.

Die Tencent-Aktie verzeichnete im Frankfurt-Handel am Montagnachmittag ein Plus von 1,6 Prozent. Der Technologieriese aus China festigt damit seine Position im wachstumsstarken Bereich der Künstlichen Intelligenz und erreichte im Handelsverlauf einen Kurs von 63,73 Euro. Seit dem 52-Wochen-Tief von 33,05 Euro im März des Vorjahres hat sich das Papier damit um beeindruckende 47,80 Prozent erholt und nähert sich seinem 52-Wochen-Hoch von 64,61 Euro, das Anfang März dieses Jahres erreicht wurde. Die jüngste Kursentwicklung wird durch strategische Innovationen im KI-Bereich unterstützt, die das Unternehmen kürzlich vorgestellt hat.

Im Mittelpunkt der aktuellen Entwicklung steht die Veröffentlichung neuer KI-Werkzeuge, die Text und Bilder in 3D-Visualisierungen umwandeln können. Diese auf der Hunyuan3D-2.0-Technologie basierende Suite umfasst fünf Open-Source-Modelle, darunter sogenannte "Turbo"-Versionen, die hochpräzise 3D-Visualisierungen innerhalb von 30 Sekunden generieren können. Diese Innovation folgt auf die Einführung des Sprachmodells Hunyuan Turbo S im Februar, das laut Unternehmensangaben Anfragen schneller verarbeitet als das Flaggschiff-Modell R1 des KI-Startups DeepSeek.

Stärkere Positionierung im internationalen KI-Wettbewerb

Die Erweiterung des KI-Angebots markiert einen wichtigen Schritt für Tencent im zunehmend wettbewerbsintensiven Markt für generative KI-Technologien. Chinesische Unternehmen, angeführt von Startups wie DeepSeek, fordern zunehmend die US-amerikanische Dominanz in diesem Bereich heraus, indem sie vergleichbare oder überlegene Leistungen zu deutlich niedrigeren Kosten anbieten. Tencent hatte seine 3D-KI-Modelle erstmals im November 2024 vorgestellt, wobei primär Designer und Spieleentwickler als Zielgruppe anvisiert wurden. Mit der Hunyuan3D-2.0-Plattform, die im Januar eingeführt wurde, beansprucht das Unternehmen nun, führende Branchenmodelle in Bezug auf Textkonsistenz, geometrische Genauigkeit und visuelle Qualität zu übertreffen. Im Gegensatz zum Konkurrenten ByteDance, der mit seinem VeOmniverse-Modell ebenfalls im Text-zu-3D- und Bild-zu-3D-Bereich aktiv ist, setzt Tencent auf einen Open-Source-Ansatz. Die Geschäftszahlen des Unternehmens unterstreichen die positive Entwicklung: Im letzten Quartalsbericht verzeichnete Tencent einen Gewinn pro Aktie von 6,27 HKD, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 4,13 HKD darstellt. Die Quartalsergebnisse für das vierte Quartal 2024 werden voraussichtlich am 19. März veröffentlicht.

