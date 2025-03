Der Wafer-Produzent verzeichnet beachtlichen Kursgewinn von 6,2 Prozent trotz anhaltender finanzieller Herausforderungen und reduzierter Dividendenprognose.

Die Siltronic-Aktie verzeichnete am Dienstag einen bemerkenswerten Kursanstieg. Im XETRA-Handel legte das Papier des Wafer-Herstellers um 6,2 Prozent auf 49,68 EUR zu, nachdem es kurzfristig sogar ein Tageshoch von 50,00 EUR erreicht hatte. Dieses Wachstum stellt eine deutliche Erholung dar, besonders im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 36,44 EUR, das am 4. Februar 2025 erreicht wurde. Dennoch liegt der aktuelle Kurs weiterhin erheblich unter dem 52-Wochen-Hoch von 89,05 EUR vom 21. März 2024. Um dieses Niveau wieder zu erreichen, müsste die Aktie um mehr als 79 Prozent zulegen.

Finanzielle Aussichten bleiben herausfordernd

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Siltronic ?

Die jüngsten Quartalszahlen vom 6. März 2025 zeigten einen Verlust von 0,08 EUR je Aktie, was allerdings eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahreszeitraum darstellt. Der Umsatz stieg leicht um 1,12 Prozent auf 360,60 Millionen EUR. Für das Gesamtjahr 2025 erwarten Analysten weiterhin einen Verlust von 2,139 EUR je Aktie. Auch bei der Dividende gibt es wenig Grund zur Freude für Anleger: Nach einer Ausschüttung von 0,200 EUR im Jahr 2024 prognostizieren Experten für das laufende Jahr eine reduzierte Dividende von 0,175 EUR. Interessant ist zudem eine aktuelle Stimmrechtsmitteilung, wonach The Goldman Sachs Group ihre Beteiligung an Siltronic leicht verändert hat. Per 12. März 2025 hält die Investmentbank nun Stimmrechtsanteile und Instrumente von insgesamt 4,96 Prozent an dem Waferhersteller. Die nächsten Quartalszahlen werden am 30. April 2025 erwartet und könnten weitere Impulse für den Aktienkurs liefern.

Anzeige

Siltronic-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Siltronic-Analyse vom 18. März liefert die Antwort:

Die neusten Siltronic-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Siltronic-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 18. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Siltronic: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...