Der Zahlungsdienstleister verzeichnet stagnierenden Aktienkurs bei 63,65 EUR, deutlich unter dem Jahreshöchstwert, während Analysten weiterhin positive Gewinnprognosen stellen.

Die PayPal-Aktie zeigt sich in den letzten Handelstagen nahezu unverändert. Mit einem Kurs von 63,65 EUR im XETRA-Handel präsentierte sich das Wertpapier am Mittag kaum bewegt. Das Tageshoch wurde bei 63,76 EUR markiert, während der Anteilsschein in der Spitze bis auf 63,36 EUR nachgab. Im Handelsverlauf wechselten via XETRA 9.586 PayPal-Aktien den Besitzer. Bemerkenswert ist die erhebliche Distanz zum 52-Wochen-Hoch: Mit 91,14 EUR liegt der Höchststand der letzten 12 Monate beachtliche 43,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau. Vom 52-Wochen-Tief bei 52,44 EUR, erreicht am 27.07.2024, hat sich die Aktie immerhin um 17,61 Prozent erholt.

Finanzielle Kennzahlen und Erwartungen

Bei der jüngsten Finanzkonferenz am 04.02.2025 veröffentlichte PayPal sein Zahlenwerk für das am 31.12.2024 abgeschlossene Quartal. Das Unternehmen wies ein Ergebnis von 1,12 USD je Aktie aus, was einen Rückgang gegenüber dem Vorjahreswert von 1,30 USD darstellt. Der Umsatz stieg hingegen um 3,70 Prozent auf 8,33 Milliarden USD. Für das laufende Geschäftsjahr rechnen Analysten mit einem Gewinn von 5,04 USD je Aktie. Die Zahlen für das erste Quartal 2025 werden voraussichtlich am 30.04.2025 präsentiert. Interessanterweise verzichtet PayPal weiterhin auf die Ausschüttung einer Dividende, nachdem bereits im Vorjahr keine Beteiligung der Aktionäre erfolgte. Für Anleger bleiben daher Kurssteigerungen die einzige Renditemöglichkeit - eine Herausforderung angesichts der aktuellen Seitwärtsbewegung des Papiers.

