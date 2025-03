Der Technologiegigant investiert 32 Milliarden US-Dollar für die strategische Akquisition, um seine Position im Cloud-Sicherheitsbereich zu festigen und aufzuholen.

Der Google-Mutterkonzern Alphabet hat einen bindenden Kaufvertrag zur Übernahme des Cloud-Sicherheitsunternehmens Wiz unterzeichnet. Für die Akquisition legt der Technologieriese 32 Milliarden US-Dollar in bar auf den Tisch, wie am Dienstag bekannt wurde. Bereits im vergangenen Sommer hatte Alphabet Interesse an der erst 2020 gegründeten Cybersecurity-Firma gezeigt, damals scheiterten die Verhandlungen jedoch. Seinerzeit standen etwa 23 Milliarden Dollar im Raum, doch Bedenken seitens Wiz und einiger Investoren bezüglich regulatorischer Hürden führten zum Abbruch der Gespräche. Mit der nun deutlich höheren Bewertung scheint Alphabet diese Bedenken ausgeräumt zu haben. Die Übernahme gilt als strategischer Schritt, um Googles Position im wichtigen Cloud-Sicherheitsmarkt zu stärken, in dem der Konzern hinter Wettbewerbern wie Amazon Web Services und Microsoft Azure zurückliegt.

Strategische Erweiterung des Cloud-Geschäfts

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Alphabet Inc. C ?

Nach Abschluss der Transaktion soll Wiz in Google Cloud integriert werden, wobei bestehende Kompatibilitäten mit anderen großen Cloud-Diensten erhalten bleiben. Bemerkenswert ist, dass Wiz trotz seiner erst vierjährigen Unternehmensgeschichte bereits eine beachtliche Marktposition aufgebaut hat. Die Spezialisten für Cybersecurity-Software für Cloud-Rechenzentren werden künftig von Googles umfangreicher Cloud-Infrastruktur und KI-Expertise profitieren. Ziel ist die Entwicklung einer umfassenden Sicherheitsplattform, die Sicherheitsoperationen automatisiert, Verwaltungskosten senkt und den Schutz vor KI-generierten Bedrohungen verstärkt. Große Übernahmen dieser Größenordnung sind für amerikanische Technologieunternehmen eher ungewöhnlich, besonders angesichts der verschärften Beobachtung durch Kartellbehörden. Die Transaktion unterliegt noch den üblichen behördlichen Genehmigungen und Abschlussbedingungen.

Anzeige

Alphabet Inc. C-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Alphabet Inc. C-Analyse vom 18. März liefert die Antwort:

Die neusten Alphabet Inc. C-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Alphabet Inc. C-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 18. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Alphabet Inc. C: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...