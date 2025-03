Der chinesische Tech-Konzern verzeichnet einen minimalen Wertverlust im Frankfurter Handel, bleibt aber nahe seinem Höchststand vom März mit beeindruckender Jahresentwicklung.

Der Kurs der chinesischen Technologieriese Tencent zeigte am Dienstag eine leichte Schwäche im Frankfurter Handel. Die Aktie gab im Nachmittagshandel um 0,4 Prozent nach und notierte bei 63,66 Euro, nachdem sie bereits am Vormittag um 0,5 Prozent auf 63,60 Euro gefallen war. Zu Handelsbeginn stand der Titel noch bei 63,81 Euro, bevor er im Tagesverlauf bis auf 63,43 Euro nachgab. Trotz des aktuellen Rückgangs befindet sich der Kurs weiterhin in unmittelbarer Nähe seines 52-Wochen-Hochs, das erst kürzlich am 6. März 2025 bei 64,61 Euro erreicht wurde. Somit liegt das Papier nur etwa 1,5 Prozent unter seinem Jahreshöchststand.

Beeindruckende Erholung nach Tiefstand

Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung der Tencent-Aktie im Jahresvergleich. Das 52-Wochen-Tief wurde am 20. März 2024 bei lediglich 33,16 Euro verzeichnet. Seitdem konnte sich der Kurs um nahezu 48 Prozent erholen, was die positive Dynamik des Unternehmens unterstreicht. Für Anleger dürfte auch die Dividendenausschüttung von Interesse sein: Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 4,12 CNY, was eine Steigerung gegenüber den im Vorjahr ausgeschütteten 3,40 HKD darstellt. Die jüngsten Quartalszahlen des Unternehmens, die am 13. November 2024 veröffentlicht wurden, zeigten ebenfalls eine positive Entwicklung. Der Gewinn je Aktie konnte auf 6,27 HKD gesteigert werden, verglichen mit 4,13 HKD im Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig verzeichnete Tencent einen Umsatzanstieg von knapp 9 Prozent auf 181,93 Milliarden HKD. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn von 22,86 CNY je Aktie. Die nächsten Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2024 werden am 19. März 2025 erwartet.

