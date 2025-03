Die von Nvidia angekündigten neuen KI-Chips wurden von Investoren mit Zurückhaltung aufgenommen. Nach der Präsentation auf der GPU Technology Conference (GTC) sank die Aktie im nachbörslichen Handel um 0,12 Prozent auf 115,29 US-Dollar. CEO Jensen Huang enthüllte, dass das neue "Vera Rubin"-System im Herbst 2026 auf den Markt kommen wird, während Verbesserungen der aktuellen Blackwell-Plattform noch in diesem Jahr erwartet werden. Beide Entwicklungen versprechen erhebliche Kosteneinsparungen bei KI-Software im Vergleich zur bestehenden Technologie. Die Ankündigungen konnten die Erwartungen der Anleger inmitten eines breiteren Technologiemarktrückgangs nicht vollständig erfüllen, wobei der Nasdaq 100 um 1,7 Prozent fiel. Huang bemühte sich intensiv, aufkommende Bedenken auszuräumen, dass die künftige globale Nachfrage nach KI-Rechenleistung abnehmen könnte, was die Wachstumsaussichten von Nvidia potenziell einschränken würde. Der Technologieriese hat bereits Zusagen für eine frühe Einführung von großen Cloud-Anbietern erhalten, wobei das Infrastrukturunternehmen Nebius plant, seine Rechenzentren ab dem zweiten Quartal 2025 mit NVIDIA GB300 NVL72-GPUs auszustatten.

Medizinische KI-Anwendung erhält FDA-Zulassung

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Nvidia ?

In einem weiteren bedeutenden Entwicklungsschritt für Nvidias KI-Technologie hat Moon Surgical die FDA-Zulassung für ScoPilot unter dem Maestro-System bekannt gegeben. Dies ist die branchenweit erste KI-gestützte intraoperative Funktion, die auf NVIDIA Holoscan basiert. Die Lösung wird lokal unter dem Maestro-System ausgeführt und ist die erste KI-Anwendung, die intraoperativ auf einer chirurgischen Roboterplattform mit Holoscan läuft. Kimberly Powell, Vice President of Healthcare bei NVIDIA, bezeichnete die Entwicklung als bahnbrechenden Durchbruch in der chirurgischen Robotikbranche und hob hervor, dass Moon Surgical "das unglaubliche Kunststück vollbracht hat, die erste von der FDA zugelassene KI-gesteuerte chirurgische Bewegungslösung nativ in eine Robotikplattform zu integrieren und mit Holoscan zu betreiben". Diese Entwicklung unterstreicht Nvidias wachsende Bedeutung im Gesundheitssektor und könnte langfristig positive Auswirkungen auf die Aktienbewertung haben, indem sie die Diversifizierung des Unternehmens in verschiedenen KI-Anwendungsbereichen demonstriert.

Anzeige

Nvidia-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Nvidia-Analyse vom 19. März liefert die Antwort:

Die neusten Nvidia-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Nvidia-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 19. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Nvidia: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...