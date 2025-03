Actinium Pharmaceuticals hat kürzlich seine klinische Forschung erweitert und Studien eingeleitet, die sein führendes Radiotherapeutikum Actimab-A mit den PD-1-Inhibitoren KEYTRUDA® und OPDIVO® kombinieren. Diese Studien zielen darauf ab, die Wirksamkeit dieser Kombination bei der Behandlung solider Tumoren zu bewerten, insbesondere bei Plattenepithelkarzinomen im Kopf-Hals-Bereich (HNSCC) und nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC). Das Unternehmen plant, erste Proof-of-Concept-Daten in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 zu präsentieren.

Traditionell wurde Actimab-A bei hämatologischen Malignomen, insbesondere bei akuter myeloischer Leukämie (AML), untersucht. Das neue klinische Programm stellt eine strategische Ausrichtung auf solide Tumoren dar und erweitert potenziell die therapeutische Reichweite des Unternehmens. Die Studien werden die Kombination von Actimab-A mit PD-1-Inhibitoren im Vergleich zu den Inhibitoren allein evaluieren, wobei der Fokus auf Sicherheit, Verträglichkeit, Gesamtansprechrate (ORR), progressionsfreiem Überleben (PFS) und Gesamtüberleben (OS) liegt.

Überwindung der Limitationen von PD-1-Inhibitoren

PD-1-Inhibitoren wie KEYTRUDA® und OPDIVO® haben die Krebsbehandlung revolutioniert, stoßen jedoch häufig auf Einschränkungen durch myeloide Suppressorzellen (MDSCs) in der Tumormikroumgebung. Diese Zellen können die Wirksamkeit von PD-1-Inhibitoren beeinträchtigen. Actimab-A zielt auf CD33-exprimierende MDSCs ab und soll die Wirksamkeit von PD-1-Inhibitoren durch die Dezimierung dieser suppressiven Zellen verbessern.

Die für diese Studien anvisierte Patientenpopulation umfasst mehr als 500.000 Personen mit verschiedenen soliden Tumoren. Diese beträchtliche Marktchance unterstreicht das potenzielle Wirkungspotenzial der Kombination von Actimab-A mit PD-1-Inhibitoren. Bei Erfolg könnte dieser Ansatz erhebliche ungedeckte Bedürfnisse in der Krebstherapie adressieren.

Finanzielle Situation und aktuelle Entwicklungen

Nach den neuesten verfügbaren Daten wird die Aktie von Actinium Pharmaceuticals bei 1,20 USD gehandelt, was einem Rückgang von etwa 7,69% gegenüber dem vorherigen Schlusskurs entspricht. Die Handelsspanne des Tages verzeichnete ein Hoch von 1,33 USD und ein Tief von 1,19 USD bei einem Handelsvolumen von 226.441 Aktien.

Am 17. März 2025 gab Actinium die Veröffentlichung positiver Ergebnisse aus der Actimab-A- und CLAG-M-Studie bei Patienten mit rezidivierter oder refraktärer AML bekannt. Die Studie berichtete über ein medianes Gesamtüberleben von 18,4 Monaten für Patienten mit ein oder zwei vorherigen Therapielinien und 24,05 Monaten für diejenigen, die eine Knochenmarktransplantation erhielten. Diese Erkenntnisse unterstreichen das Potenzial von Actimab-A bei verschiedenen Patientenpopulationen.

Actinium engagiert sich aktiv in der Investment-Community. Das Unternehmen nahm an der 37. jährlichen Roth-Konferenz vom 16. bis 18. März 2025 teil, bei der das Management für Einzelgespräche mit Investoren zur Verfügung stand.

Die jüngsten Initiativen von Actinium Pharmaceuticals, einschließlich der Ausweitung der Forschung an soliden Tumoren und strategischer Kooperationen, positionieren das Unternehmen als bemerkenswerten Akteur im Onkologiesektor. Die bevorstehenden klinischen Studienergebnisse und das fortlaufende Engagement in der Branche werden entscheidend sein für die weitere Entwicklung und den Einfluss auf Behandlungsparadigmen in der Krebstherapie.

