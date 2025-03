Entergy Corporation (ETR), ein Energieversorger mit rund 3 Millionen Kunden in Louisiana, Arkansas, Mississippi und Texas, steht aktuell aufgrund mehrerer bedeutender Entwicklungen im Fokus, die Einfluss auf seine Marktposition und zukünftiges Wachstum nehmen könnten.

Am 17. März 2025 gab Entergy die Preisgestaltung eines registrierten Aktienangebots bekannt. Das Unternehmen plant die Ausgabe von 15.568.863 Stammaktien zu einem Preis von 83,50 US-Dollar pro Aktie, wodurch etwa 1,3 Milliarden US-Dollar eingenommen werden sollen. Als gemeinsame Konsortialführer für dieses Angebot fungieren Morgan Stanley, BofA Securities, J.P. Morgan und Mizuho.

Entergy spielt eine zunehmend wichtige Rolle bei der Stromversorgung von Rechenzentren. Die Pläne von Meta, ein KI-Datenzentrum im Wert von 10 Milliarden US-Dollar in Louisiana zu errichten, werden voraussichtlich die lokale Energienachfrage erheblich steigern. Um diesem Bedarf gerecht zu werden, beantragt Entergys Tochtergesellschaft in Louisiana die Genehmigung zum Bau neuer Erdgaskraftwerke - die erste derartige Entwicklung seit 50 Jahren.

Datenzentren treiben Infrastrukturinvestitionen

In ähnlicher Weise baut Entergys Tochtergesellschaft in Mississippi ein Erdgaskraftwerk mit einer Leistung von 754 Megawatt, um die Erweiterung von Amazons Rechenzentrum in der Region zu unterstützen. Diese Initiativen unterstreichen Entergys Engagement, den Energiebedarf großer Technologieunternehmen zu decken, werfen aber gleichzeitig Umweltbedenken aufgrund der verstärkten Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen auf.

Im Jahr 2024 verzeichnete Entergy eine Rendite von 47% für seine Aktionäre und erhöhte die Quartalsdividende auf 1,20 US-Dollar pro Aktie. Das Wachstum des Unternehmens wird größtenteils auf die steigende Energienachfrage von KI-getriebenen Rechenzentren zurückgeführt. Dieses Wachstum bringt jedoch auch Herausforderungen mit sich, darunter Umweltaspekte und die Notwendigkeit erheblicher Infrastrukturinvestitionen.

Aktuelle Kursentwicklung und Ausblick

Zum 19. März 2025 notiert die Entergy-Aktie bei 83,48 US-Dollar, was einem Rückgang von etwa 2,3% gegenüber dem Vortagesschluss entspricht. Die Handelsspanne des Tages bewegte sich zwischen einem Höchstwert von 84,80 US-Dollar und einem Tiefstwert von 82,32 US-Dollar. Die Kursentwicklung spiegelt die Marktreaktionen auf Entergys jüngste Ankündigungen und breitere Branchentrends wider.

Entergys strategische Infrastrukturinvestitionen zur Unterstützung des Wachstums von Rechenzentren positionieren das Unternehmen für anhaltende Relevanz in der sich wandelnden Energielandschaft. Die Balance zwischen Wachstum, Umweltverantwortung und finanzieller Umsicht wird jedoch entscheidend sein. Anleger sollten regulatorische Entwicklungen, Umweltrichtlinien und Marktdynamiken im Auge behalten, während Entergy diese komplexen Herausforderungen meistert.

