Der Technologiekonzern integriert NVIDIA AI Enterprise in seine Cloud-Plattform und kündigt Java 24 an, während umfangreiche UK-Investitionen geplant sind.

Oracle erweitert seine Position im boomenden KI-Markt durch die Integration von NVIDIA AI Enterprise in seine Cloud-Infrastruktur. Diese strategische Entwicklung ermöglicht Kunden, KI-Lösungen über die gesamte verteilte Oracle Cloud Infrastructure (OCI) zu implementieren, einschließlich öffentlicher Regionen und Regierungsclouds. Das Unternehmen, mit einer Marktkapitalisierung von 420 Milliarden Dollar und einem Jahresumsatz von über 55 Milliarden Dollar, zeigt beeindruckende Finanzkennzahlen: eine Bruttomarge von 71% und ein kontinuierliches Wachstum mit einer Umsatzsteigerung von 6,2% in den letzten zwölf Monaten. Die Integration soll den Einsatz von KI vereinfachen und beschleunigen, indem sie über 160 KI-Tools für Training und Inferenz bereitstellt, darunter NVIDIA NIM-Mikrodienste zur Optimierung von generativen KI-Modellen. Kunden können die Dienste über den OCI-Konsole beziehen und mit Oracle Universal Credits bezahlen, was die Flexibilität erhöht. Mehrere Organisationen nutzen bereits die kombinierten Fähigkeiten von Oracle und NVIDIA. Das Nomura Research Institute verwendet Oracle Alloy für Hochleistungsinfrastruktur in Japan, während das Telekommunikationsunternehmen e& UAE NVIDIA Hopper GPU-Cluster innerhalb seiner OCI Dedicated Region einsetzt, um neue generative KI-Dienste zu entwickeln.

Java 24 und Cloud-Expansion im Fokus

Parallel zur KI-Integration hat Oracle die Veröffentlichung von Java 24 angekündigt, die zahlreiche Verbesserungen für die Entwicklerproduktivität, Plattformstabilität, Sicherheit und Leistung umfasst. Die neue Version führt über 20 neue Funktionen ein, darunter KI-Funktionen, Post-Quanten-Kryptographie, strukturierte Nebenläufigkeit und fortschrittliche Garbage Collection. Diese Entwicklungen stärken Oracles Position im Technologiemarkt, was sich in den Finanzkennzahlen widerspiegelt - das Unternehmen zahlt seit 17 Jahren kontinuierlich Dividenden und erzielte im letzten Jahr eine Gesamtrendite von 21,8%. Zudem plant Oracle Investitionen in Höhe von 5 Milliarden Dollar, um seine Cloud-Infrastruktur in Großbritannien in den nächsten fünf Jahren zu erweitern, was die Position des Unternehmens im Bereich der KI-Innovation weiter stärken soll. TD Cowen hat eine Kaufempfehlung für Oracle mit einem Kursziel von 210 Dollar beibehalten und verweist dabei auf robuste Buchungen im dritten Quartal und eine erwartete Wachstumsbeschleunigung. Die Prognose von Oracle deutet auf einen Anstieg des Wachstums von 9% im Geschäftsjahr 2025 auf 20% im Geschäftsjahr 2027 hin, angetrieben durch KI-bezogene Entwicklungen. Die Oracle-Aktie wurde zuletzt bei 149,45 Dollar gehandelt, was einem Rückgang von 2,96% an der NYSE entspricht.

