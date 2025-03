Trotz momentanem Kursverlust von 1,2% zeigt das Frankfurter Finanzhaus beeindruckende Jahresperformance und vielversprechende Dividendenerhöhung für Anleger

Die Aktie der Deutschen Bank verzeichnete am Mittwochvormittag einen Rückgang von 1,2 Prozent auf 22,59 EUR in der XETRA-Sitzung. Das Tagestief wurde bei 22,49 EUR markiert, nachdem das Papier bei 22,61 EUR in den Handel gestartet war. Mit einem Handelsvolumen von 654.317 Aktien zeigte sich eine rege Aktivität im Markt. Trotz des aktuellen Kursrückgangs weist die Aktie seit Jahresbeginn eine beeindruckende Performance von etwa 33 Prozent auf. Das derzeitige 52-Wochen-Hoch liegt bei 23,03 EUR und wurde am 6. März 2025 erreicht. Damit fehlen dem Papier lediglich 1,95 Prozent, um diesen Höchststand wieder zu erreichen. Im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 12,27 EUR, das am 6. August 2024 verzeichnet wurde, hat sich der Kurs der Deutschen Bank nahezu verdoppelt.

Zukunftsaussichten bleiben vielversprechend

Für Anleger gibt es trotz des aktuellen Kursrückgangs positive Signale: Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,679 EUR, was einer deutlichen Steigerung gegenüber den 0,450 EUR des Vorjahres entspricht. Auch wenn das Finanzinstitut im letzten Quartal einen Gewinnrückgang verzeichnete - der Gewinn je Aktie fiel von 0,65 EUR auf 0,60 EUR, während der Umsatz um 7,21 Prozent auf 14,60 Milliarden EUR zurückging - bleiben die Zukunftsaussichten vielversprechend. Experten prognostizieren für 2025 einen Gewinn von 2,82 EUR je Aktie. Die Präsentation der Ergebnisse für das erste Quartal 2025 wird für den 29. April erwartet. Unterdessen stärkt die Deutsche Bank ihre Marktposition im wachsenden Segment des privaten Kreditmarkts. Das Finanzinstitut hat eine strategische Vereinbarung mit seiner Vermögensverwaltungstochter getroffen, wodurch diese bevorzugten Zugang zu bestimmten Kreditgeschäften erhält. Diese Entwicklung könnte sich langfristig positiv auf die Geschäftsentwicklung und damit auch auf den Aktienkurs auswirken.

