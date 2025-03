Ark Investment Management LLC, unter der Leitung von Cathie Wood, hat seine Beteiligung am Social-Media-Riesen Meta Platforms Inc. verringert. Dies markiert den ersten Verkauf von Meta-Aktien durch das Investmentunternehmen seit etwa einem Jahr. Der Flaggschiff-Fonds Ark Innovation ETF trennte sich am 17. März von 12.595 Meta-Aktien und veräußerte tags darauf weitere 2.160 Anteile. Nach Daten von Bloomberg handelt es sich hierbei um die ersten Verkäufe von Meta-Aktien durch Ark Investment seit mindestens März des Vorjahres. Diese Entwicklung deutet auf eine mögliche Verschiebung der Marktdynamik bei führenden US-Technologiewerten hin.

Prozess gegen Meta vor Gericht

Parallel dazu steht Meta Platforms vor juristischen Herausforderungen. Das Unternehmen muss sich in einem wegweisenden Kartellrechtsverfahren verantworten, das von der US-Bundeshandelskommission (FTC) angestrengt wurde. Die Verhandlung ist für den nächsten Monat angesetzt und wird von Richter James Boasberg geleitet. Boasberg, der für seine markante Baritonstimme und seinen Hang zu farbenfrohen Formulierungen in Rechtsurteilen bekannt ist, wurde 2011 vom Senat einstimmig bestätigt. Der erfahrene Richter hat bereits in der Vergangenheit hochkarätige Fälle mit politischer Brisanz verhandelt, darunter mehrere mit Bezug zu den großen Technologiekonzernen.

