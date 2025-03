Nach einer beeindruckenden Verzehnfachung des Wertes erfährt der Motorenhersteller einen massiven Einbruch, während Großaktionär Mutares Anteilsverkäufe plant.

Der Motorenhersteller Steyr Motors erlebt einen turbulenten Handelstag an der Börse. Am Mittwochmittag brach die Aktie im XETRA-Handel um dramatische 63,1 Prozent ein und notierte bei 88,50 Euro. Zeitweise fiel der Kurs sogar auf ein Tagestief von 85,50 Euro, nachdem der Handelstag noch bei 146,00 Euro begonnen hatte. Mit einem Handelsvolumen von 69.626 Stück zeigt sich das rege Interesse der Anleger an dem volatilen Wertpapier. Der drastische Kursrückgang folgt auf eine bemerkenswerte Rallye, bei der sich der Aktienkurs seit Februar verzehnfacht hatte - von 14 Euro auf zwischenzeitlich 141 Euro. Dieser Höhenflug wurde maßgeblich durch die allgemeine Begeisterung im Rüstungssektor befeuert, da Steyr Motors als Zulieferer in dieser Branche tätig ist.

Mutares plant Beteiligungsreduktion

Ein wesentlicher Faktor für die aktuelle Kursentwicklung ist die Ankündigung des Großaktionärs Mutares, seine Anteile an Steyr Motors zu verringern. Die Beteiligungsgesellschaft hält derzeit etwa 71 Prozent der Anteile am Motorenbauer, während der Streubesitz lediglich etwas über 11 Prozent beträgt. Dieser geringe Streubesitz hat in der Vergangenheit dazu beigetragen, dass bereits moderates Anlegerinteresse zu erheblichen Kursschwankungen führen konnte. Mit dem geplanten Verkauf eines Teils ihrer Beteiligung zielt Mutares darauf ab, den Streubesitz zu erhöhen und eine breitere Aktionärsbasis zu schaffen. Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,43 Euro. Die Veröffentlichung der Quartalsergebnisse für Q1 2025 wird voraussichtlich am 14. Mai 2025 erfolgen.

