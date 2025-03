Die Bijou Brigitte-Aktie zeigt sich in den letzten Handelstagen mit leicht negativer Tendenz. Im XETRA-Handel gab das Papier des Schmuckhändlers zuletzt um 0,1 Prozent auf 36,75 Euro nach, nachdem es bei 36,95 Euro in die Börsensitzung gestartet war. Das Tagestief markierte die Aktie bei 36,20 Euro. Ähnliche Entwicklungen waren im Stuttgart-Handel zu beobachten, wo das Papier ebenfalls um 0,1 Prozent auf 36,55 Euro fiel, mit einem Tagestief von 36,50 Euro. Damit notiert die Aktie aktuell rund 22 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch, das im Mai 2024 bei 44,70 Euro erreicht wurde. Vom 52-Wochen-Tief bei 31,00 Euro, das Ende August verzeichnet wurde, hat sich die Aktie mittlerweile um knapp 19 Prozent erholt. Trotz dieser Stabilisierung bleibt der Kurs derzeit in einer Seitwärtsbewegung gefangen, die von Anlegern genau beobachtet wird.

Aktienrückkaufprogramm schreitet voran

Während der Aktienkurs aktuell leichte Schwäche zeigt, setzt Bijou Brigitte sein bereits im August 2024 angekündigtes Aktienrückkaufprogramm kontinuierlich fort. Wie das Unternehmen in seiner 29. Zwischenmeldung bekannt gab, wurden im Zeitraum vom 12. bis 18. März 2025 insgesamt 4.490 eigene Aktien erworben. Die Rückkäufe erfolgten zu einem volumengewichteten Durchschnittskurs von 35,56 Euro. Besonders auffällig war der Anstieg des Erwerbspreises am letzten Tag des Berichtszeitraums auf 36,78 Euro. Seit Beginn des Rückkaufprogramms Ende August 2024 hat das Unternehmen bereits 92.387 eigene Aktien über die Frankfurter Wertpapierbörse erworben. Diese Maßnahme könnte darauf abzielen, den Aktienkurs zu stabilisieren und das Vertrauen der Anleger zu stärken, nachdem das Unternehmen zuletzt mit Gewinnrückgängen konfrontiert war.

