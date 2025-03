Der österreichische Feuerwehrtechnik-Spezialist festigt seine Marktposition durch ein 330-Millionen-Euro-Refinanzierungspaket und Innovationen im Elektrofahrzeugbereich.

Die Rosenbauer International AG verzeichnet aktuell eine positive Kursentwicklung an den Börsen. Mit einem aktuellen Kurs von 39,00 Euro konnte die Aktie einen Zuwachs von 0,26 Prozent gegenüber dem Vortag verbuchen. Die technischen Indikatoren deuten auf einen intakten Aufwärtstrend hin, wobei sich der Kurs über wichtigen gleitenden Durchschnitten stabilisiert hat.

Am 12. März 2025 konnte Rosenbauer in Zusammenarbeit mit seinen Hauptkreditgebern ein umfangreiches Refinanzierungspaket in Höhe von 330 Millionen Euro abschließen. Diese bedeutende finanzielle Maßnahme soll dem Feuerwehrfahrzeug-Hersteller mehr Flexibilität verschaffen und die strategische Ausrichtung des Unternehmens unterstützen.

Elektrifizierung der Feuerwehrflotte

Ein wichtiger Meilenstein in der Produktentwicklung wurde am 17. März 2025 erreicht, als Rosenbauer das erste elektrisch betriebene Hilfeleistungslöschfahrzeug (eHLF 20) an die Feuerwehr Hamburg übergab. Das Fahrzeug verfügt über einen vollelektrischen Antrieb sowie ein integriertes Energiesicherungssystem. Es ist speziell konzipiert, um neben dem regulären Einsatzbetrieb auch besondere Anforderungen zu erfüllen, darunter Überschwemmungseinsätze im Hamburger Hafenbereich.

Veränderungen in der Kapitalstruktur

Parallel zu den operativen Fortschritten kam es im März 2025 zu einer bedeutenden Änderung in der Kapitalstruktur des Unternehmens. Eine Kapitalerhöhung wurde durchgeführt, die vollständig von der Robau Beteiligungsverwaltungs GmbH übernommen wurde. Diese Transaktion führte zu einer Verschiebung in der Aktionärsstruktur: Die Beteiligung der Rosenbauer Beteiligungsverwaltung GmbH reduzierte sich von 25,85 Prozent auf 17,23 Prozent. Diese Neuordnung der Anteilsverhältnisse könnte Auswirkungen auf die künftige Unternehmensführung und die strategische Ausrichtung des Feuerwehrtechnik-Spezialisten haben.

Die kombinierte Wirkung aus Refinanzierung, Produktinnovation und Veränderungen in der Eigentumsstruktur bildet die Grundlage für die weitere Entwicklung des österreichischen Feuerwehrtechnik-Herstellers in einem anspruchsvollen Marktumfeld.

