Die Xiaomi-Aktie setzt ihre beeindruckende Rekordjagd fort. Nachdem das Papier bereits am Dienstag nach der Veröffentlichung der jüngsten Quartalszahlen auf der Handelsplattform Tradegate ein neues Allzeithoch erreichte, wiederholte sich dieser Erfolg am darauffolgenden Tag im offiziellen asiatischen Handel. Diese Entwicklung veranlasst zahlreiche Analysten, ihre Kursziele für den chinesischen Technologiekonzern nach oben anzupassen. Im abgelaufenen Quartal überzeugte Xiaomi mit einem Gewinn pro Aktie von 0,39 HKD, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,21 HKD darstellt. Auch der Umsatz konnte signifikant gesteigert werden - mit 117,88 Milliarden HKD verzeichnete das Unternehmen ein Plus von beachtlichen 54,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, in dem 76,54 Milliarden HKD erwirtschaftet wurden. Für das Gesamtjahr 2025 prognostizieren Marktexperten einen Gewinn je Aktie von 1,24 CNY. Allerdings zeigten sich im Tagesverlauf auch Schwankungen: Im Frankfurter Handel verzeichnete die Aktie zeitweise Verluste von 3,3 Prozent und notierte bei 6,88 Euro. Das derzeitige 52-Wochen-Hoch liegt bei 7,40 Euro, der Abstand dazu beträgt aktuell 7,54 Prozent.

Expansion in den E-Auto-Markt treibt Wachstumserwartungen

Neben den erfreulichen Finanzergebnissen trägt auch Xiaomis strategische Diversifizierung zur positiven Bewertung bei. Der Technologiekonzern verzeichnet mit seinem erst vor knapp einem Jahr gestarteten Elektroauto-Geschäft bereits bemerkenswerte Erfolge. Die für 2024 angestrebten Absatzzahlen konnten vorzeitig übertroffen werden, was das Vertrauen der Investoren in die langfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens stärkt. Für das laufende Jahr plant Xiaomi, 350.000 Elektrofahrzeuge abzusetzen - unter anderem durch die Einführung eines neuen Modells im Sommer. Die jüngsten Bestellzahlen für das Modell SU7 Ultra stiegen innerhalb weniger Stunden signifikant an. Die nächsten Quartalszahlen für Q1 2025 wird Xiaomi voraussichtlich am 21. Mai präsentieren, was weitere Einblicke in die Geschäftsentwicklung und insbesondere in den Erfolg der Diversifikationsstrategie geben dürfte.

