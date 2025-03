Washington - Die US-Notenbank Federal Reserve scheut angesichts der noch nicht absehbaren Folgen des Politikwechsels in Washington vor einer Zinssenkung zurück. Die Währungshüter um Fed-Chef Jerome Powell tasteten den geldpolitischen Schlüsselsatz am Mittwoch nicht an. Er liegt weiter in der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent, so wie es von Reuters befragte Experten erwarteten. Laut Powell hat die Fed keine Eile mit weiteren Lockerungen, nachdem sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...