Der US-Großhändler erweitert sein Filialnetz in New York, reagiert auf Handelszölle und verzeichnet positive Geschäftszahlen trotz Produktrückruf.

Der Großhändler Costco Wholesale Corporation verzeichnet mehrere bedeutsame Entwicklungen, die sowohl seine Marktposition als auch die Stimmung unter Investoren beeinflussen könnten.

Costco plant die Eröffnung seines ersten Warenhauses in der Capital Region von New York bis Ende 2025. Die 15.100 Quadratmeter große Filiale wird westlich der Crossgates Mall in Guilderland errichtet und mit 770 Parkplätzen sowie einer Tankstelle mit 18 Zapfsäulen ausgestattet sein. Diese Expansion zielt darauf ab, Costcos Angebot für Bewohner im Norden des Bundesstaates New York leichter zugänglich zu machen.

Als Reaktion auf erhöhte US-Zölle auf chinesische Waren fordert Costco seine Lieferanten aus dem chinesischen Festland auf, ihre Preise zu senken. Diese Strategie ähnelt den Maßnahmen anderer Einzelhändler wie Walmart und spiegelt das Bestreben wider, Kosten inmitten zunehmender Handelsspannungen zu kontrollieren.

Produktrückruf und Neuerungen im Sortiment

Das kalifornische Unternehmen Sublue hat seine über Costco verkauften Unterwasser-Scooter zurückgerufen, da die Akkupacks überhitzen und sich entzünden können. Betroffen sind die Modelle MIXAW01, MIXAB01 und MIXSB01, die zwischen Juni 2018 und März 2024 hergestellt wurden. Sublue bietet kostenlose Akkuersatz an und empfiehlt Kunden, die zurückgerufenen Scooter nicht mehr zu verwenden.

Im Gastronomiebereich hat Costco sein warmes Truthahn-Provolone-Sandwich wieder in das Angebot seiner Food Courts aufgenommen, nachdem es während der Pandemie aus dem Sortiment genommen wurde. Das Sandwich kostet 6,99 Dollar und enthält geschnittene ofengeröstete Truthahnbrust, Provolone-Käse, rote Zwiebeln, Tomaten und Basilikum-Knoblauch-Mayonnaise auf einem getoasteten Brötchen. Diese Wiedereinführung wurde von Kunden positiv aufgenommen.

Konsumverhalten und Finanzergebnisse

Nach der Rücknahme einiger Programme zur Förderung von Diversität, Gleichheit und Inklusion (DEI) bei Target verzeichnete Costco einen Anstieg der Kundenfrequenz und des Marktanteils. Im Gegensatz zu Target hat Costco seine DEI-Initiativen beibehalten, was möglicherweise zu dieser Verschiebung im Konsumverhalten beigetragen hat.

Finanziell betrachtet meldete Costco kürzlich starke Ergebnisse für das zweite Quartal mit einem erheblichen Wachstum bei Umsatz und Einnahmen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Diese Leistung unterstreicht die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens und seine effektiven Geschäftsstrategien in einem wettbewerbsintensiven Einzelhandelsumfeld.

Die aktuellen Entwicklungen verdeutlichen Costcos proaktiven Ansatz in Bezug auf Expansion, Lieferantenbeziehungen, Produktangebot und Unternehmenswerte - allesamt entscheidende Faktoren für den Markterfolg des Unternehmens.

