Die Tempus AI Aktie steht aktuell im Fokus der Anleger, nachdem mehrere Direktoren des Unternehmens in erheblichem Umfang Anteile veräußert haben. Am 17. März 2025 haben drei Vorstandsmitglieder Aktien im Gesamtwert von rund 1,85 Millionen Euro verkauft. Das in Chicago ansässige Technologieunternehmen, das sich auf KI-gestützte Gesundheitslösungen und Datenverarbeitung spezialisiert hat, verzeichnete trotz dieser Insiderverkäufe eine beachtliche Jahresperformance von 42 Prozent. Die Verkäufe erfolgten zu Kursen zwischen 46,59 und 50,62 Euro pro Aktie. Bemerkenswert ist, dass alle Transaktionen im Rahmen von sogenannten 10b5-1 Handelsplänen durchgeführt wurden, die von den betreffenden Direktoren bereits im Herbst 2024 festgelegt wurden. Diese Handelspläne ermöglichen es Insidern, vorab festgelegte Aktienverkäufe durchzuführen, wodurch potenzielle Bedenken bezüglich Insiderhandels vermieden werden können. Die Aktie wird derzeit mit einem Kurs von etwa 48 Euro gehandelt, was einer Marktkapitalisierung von 7,9 Milliarden Euro entspricht.

Analysten bleiben trotz Wachstumspotenzial vorsichtig

Trotz der jüngsten Quartalsberichte, die ein beeindruckendes Umsatzwachstum von 35,8 Prozent auf 700 Millionen Euro zeigen, bleibt die Stimmung der Analysten verhalten. JPMorgan stufte die Aktie von "Übergewichten" auf "Neutral" herab, erhöhte jedoch gleichzeitig das Kursziel auf 55 Euro. Stifel behielt seine "Halten"-Bewertung bei einem Kursziel von 65 Euro bei. Bemerkenswert ist, dass Tempus AI für das Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von etwa 1,24 Milliarden Euro prognostiziert, was die Beiträge aus der kürzlich erfolgten Übernahme von Ambry Genetics einschließt. Zusätzlich hat das Unternehmen Deep 6 AI akquiriert, um seine Fähigkeiten bei der KI-gestützten klinischen Studienkoordination zu verbessern. Obwohl die Umsatzentwicklung positiv verläuft, verzeichnet das Unternehmen weiterhin einen negativen Gewinn pro Aktie von -0,18 Euro und ein negatives EBITDA von 653,76 Millionen Euro in den letzten zwölf Monaten. Die Liquiditätskennzahlen des Unternehmens bleiben mit einer aktuellen Ratio von 2,29 jedoch gesund, was auf eine solide finanzielle Grundlage für weiteres Wachstum hindeutet.

