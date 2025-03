Der Reisekonzern profitiert von verbesserten Wirtschaftsaussichten in Deutschland und erweitert sein Portfolio mit einer kinderfreien Kreuzfahrtoption ab 2025.

Die TUI-Aktie verzeichnete am Mittwoch im XETRA-Handel einen bemerkenswerten Anstieg um 4,61 Prozent und schloss bei 7,40 Euro. Als Haupttreiber gilt eine optimistische Einschätzung der US-Investmentbank JPMorgan. Analyst Karan Puri sieht in dem Reisekonzern derzeit ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis für Investoren, besonders da sich die wirtschaftlichen Aussichten in Deutschland verbessert haben. Für die zuletzt belastenden Faktoren wie Konjunktur- und Bilanzsorgen sowie die unter dem Vor-Corona-Niveau liegende Profitabilität zeichne sich laut Puri eine positive Entwicklung ab. Die Experten bewerten die TUI-Aktie mit "Overweight" und einem Kursziel von 12,00 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial von nahezu 70 Prozent gegenüber dem vorherigen Schlusskurs bedeutet.

Innovatives Geschäftsmodell als zusätzlicher Wachstumstreiber

Parallel zu den positiven Analysteneinschätzungen könnte auch TUIs jüngste geschäftliche Innovation für weiteres Wachstum sorgen. Das Unternehmen hat kürzlich seine erste Adults-Only-Kreuzfahrt angekündigt, die am 17. November 2025 in Kapstadt starten soll. Diese strategische Entscheidung, ein Kreuzfahrtangebot ohne Kinder zu etablieren, trifft bei der Kundschaft auf geteiltes Echo - während viele langjährige Kreuzfahrtfans die kinderfreie Option begrüßen, äußern andere deutliche Kritik. Trotz der gemischten Kundenmeinungen folgt TUI damit einem internationalen Trend, den andere Reedereien wie Viking Cruises, Virgin Voyages und Saga Cruises bereits erfolgreich umgesetzt haben. In Verbindung mit den jüngsten Quartalszahlen, die eine Umsatzsteigerung von 13,24 Prozent auf 4,87 Milliarden Euro zeigen, könnte diese Geschäftsfelderweiterung zusätzliches Wachstumspotenzial erschließen und die positive Kursentwicklung weiter unterstützen.

