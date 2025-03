Mehrere Direktoren des Modeunternehmens verkauften Wertpapiere zur Deckung steuerlicher Verpflichtungen, während gleichzeitig neue Anreizsysteme eingeführt werden.

Am 17. März 2025 haben mehrere Führungskräfte von Rent the Runway Inc. Aktien des Unternehmens verkauft. Der Finanzvorstand Siddharth Thacker veräußerte 1.948 Aktien der Klasse A zu einem durchschnittlichen Preis von 4,36 Euro pro Aktie, was einem Gesamtwert von etwa 8.493 Euro entspricht. Der Verkauf erfolgte im Rahmen eines bestehenden Rule 10b5-1-Plans, der am 9. Juni 2023 festgelegt wurde. Nach dieser Transaktion hält Thacker direkt noch 44.203 Aktien. Auch die Leiterin der Ingenieursabteilung verkaufte 827 Aktien zum gleichen Durchschnittspreis, wodurch sie 3.605 Euro erlöste und anschließend noch 24.554 Aktien behielt. Der Leiter der Lieferkette des Unternehmens veräußerte ebenfalls Aktien im Wert von 5.602 Euro. Alle Verkäufe dienten der Deckung von Steuerverpflichtungen im Zusammenhang mit der Übertragung von Restricted Stock Units und wurden zu Preisen zwischen 3,98 und 4,67 Euro durchgeführt. Die Aktie des Modeunternehmens wird derzeit bei 4,83 Euro gehandelt, hat jedoch in den letzten sechs Monaten einen erheblichen Rückgang von über 56% erlebt.

Neue Strategien zur Bindung von Führungskräften

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Rent Runway Inc A ?

Trotz der aktuellen Herausforderungen - das Unternehmen operiert mit einer beträchtlichen Schuldenlast von 373,7 Millionen Euro - versucht Rent the Runway, seine Schlüsselpositionen zu halten und zu stärken. Das Unternehmen hat kürzlich ein neues Bonusprogramm für das Geschäftsjahr 2025 eingeführt, das darauf abzielt, Führungskräfte zu motivieren und zu binden. Der Vergütungsausschuss hat dabei ein leistungsbezogenes Bonussystem genehmigt, bei dem die Hälfte der Prämie an das Wachstum der aktiven Abonnenten und die andere Hälfte an die fortgesetzte Beschäftigung gekoppelt ist. Die Mitarbeitenden können je nach Leistung zwischen 75% und 100% des Zielbonus verdienen, der vierteljährlich ausgezahlt wird. Für die Geschäftsführung liegt der Zielbonus bei 1,5 Millionen Euro, während der Finanzvorstand einen Zielbonus von 420.000 Euro erhalten kann. Diese Maßnahme unterstreicht die Strategie des Unternehmens, trotz rückläufiger Aktienkurse eine stabile Führungsebene zu gewährleisten und langfristiges Wachstum zu fördern.

Anzeige

Rent Runway Inc A-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Rent Runway Inc A-Analyse vom 20. März liefert die Antwort:

Die neusten Rent Runway Inc A-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Rent Runway Inc A-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 20. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Rent Runway Inc A: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...