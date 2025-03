Deutschlands größter Automobilhersteller verzeichnet sinkende Aktienwerte und reduzierte Quartalsergebnisse, während interne Konflikte und Betriebsratsstreitigkeiten zusätzlichen Druck ausüben.

Die Aktie des Automobilriesen Volkswagen verzeichnete am Dienstag einen erheblichen Rückgang im XETRA-Handel, wobei der Kurs um 2,0 Prozent auf 107,20 Euro sank. Eröffnet bei 108,90 Euro, fiel der Wert im Tagesverlauf auf bis zu 106,90 Euro bei einem Handelsvolumen von 772.122 Aktien. Diese negative Entwicklung spiegelt die anhaltenden Herausforderungen des Konzerns wider, der einen deutlichen Rückgang der Quartalsgewinne verbuchen musste. Der Gewinn pro Aktie sank auf 6,25 Euro im Vergleich zu 9,31 Euro im Vorjahreszeitraum, während der Umsatz mit 87,38 Milliarden Euro nur geringfügig zulegte. Finanzexperten haben ihre Dividendenprognosen für das laufende Jahr auf 6,60 Euro pro Aktie nach unten korrigiert, verglichen mit der zuvor ausgeschütteten Dividende von 9,06 Euro. Der aktuelle Aktienkurs liegt etwa 20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 128,60 Euro, das am 5. April 2024 erreicht wurde. Zudem hat Volkswagen seinen Anteil am Lkw-Hersteller TRATON von 89,7 auf 87,7 Prozent reduziert und durch eine Platzierung zum Preis von 32,75 Euro je Aktie rund 360 Millionen Euro eingenommen, was zunächst zu einem Kursrückgang bei Traton führte, bevor sich die Aktie stabilisierte.

Betriebsratsstreit belastet Konzernimage

Neben den finanziellen Herausforderungen sieht sich Volkswagen auch mit internen Konflikten konfrontiert. Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt verhandelt über die Klage eines Arbeitnehmervertreters des VW-Konzerns, der gegen eine Senkung seiner Bezüge vorgeht. Hintergrund ist eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 2023, wonach Unternehmensvorstände und Personalleiter sich des Untreueverdachts aussetzen könnten, wenn sie Betriebsräten überhöhte Vergütungen gewähren. Infolgedessen hatte VW die Vergütungen freigestellter Betriebsräte überprüft und bei dem Kläger Kürzungen sowie eine Rückzahlung von knapp 2.600 Euro gefordert. Dieser Fall könnte als Präzedenzfall gelten und wird daher auch in anderen Unternehmen aufmerksam verfolgt. Trotz dieser Belastungen zeigen sich einige Finanzexperten weiterhin optimistisch bezüglich der Aussichten von Volkswagen. Die Metzler Bank hat ihre Empfehlung von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und ihr Kursziel von 115 auf 125 Euro erhöht. Analysten sehen den Automobilhersteller als potenziellen Profiteur von Plänen der europäischen Automobilindustrie und Elektrofahrzeuginitiativen, wobei das Konsensziel bei etwa 117,70 Euro liegt, was ein deutliches Aufwärtspotenzial vom aktuellen Niveau bedeuten würde.

