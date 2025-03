Der chinesische Technologieriese übertrifft Erwartungen mit 90% Gewinnsteigerung und plant massive Investitionen in künstliche Intelligenz für das kommende Geschäftsjahr.

Die chinesische Technologiegröße Tencent hat beeindruckende Finanzergebnisse für das vierte Quartal vorgelegt, die die Markterwartungen deutlich übertrafen. Der Umsatz stieg um 11 Prozent auf 172,4 Milliarden Yuan (23,9 Milliarden US-Dollar), während der Gewinn für die Aktionäre im Jahresvergleich um bemerkenswerte 90 Prozent auf 51,3 Milliarden Yuan (7,1 Milliarden US-Dollar) in die Höhe schnellte. Diese starke Performance wurde hauptsächlich durch Tencents wiedererstarkte Spielesparte angetrieben, bei der der Umsatz mit inländischen Spielen um 23 Prozent auf 33,2 Milliarden Yuan stieg, während der internationale Spieleumsatz um 15 Prozent auf 16 Milliarden Yuan wuchs. Das Unternehmen scheint die regulatorischen Herausforderungen im chinesischen Technologiesektor erfolgreich zu meistern und nutzt sein breit gefächertes Geschäftsportfolio, das die allgegenwärtige WeChat-Messaging-Plattform umfasst, sowie seine Position als weltgrößtes Videospielunternehmen.

Verstärkte KI-Investitionen stärken Marktvertrauen

Tencent kündigte Pläne an, die Kapitalausgaben für 2025 erheblich zu steigern, wobei der Schwerpunkt stark auf künstlicher Intelligenz als strategischer Priorität liegt. Das Unternehmen beabsichtigt, Investitionen im "niedrigen zweistelligen" Prozentbereich des Gesamtumsatzes zu tätigen und setzt damit den Trend fort, der die Kapitalausgaben im Jahr 2024 auf 10,7 Milliarden US-Dollar (12 Prozent des Jahresumsatzes) ansteigen ließ. Allein für KI-bezogene Projekte im vierten Quartal wurden 39 Milliarden Yuan (5,4 Milliarden US-Dollar) bereitgestellt. Diese strategische Betonung der KI-Technologie, einschließlich Verbesserungen an Tencents proprietärem Hunyuan-Modell, kam bei Anlegern positiv an. Die Aktie reagierte günstig und stieg im Frankfurter Handel um 1,4 Prozent auf 64,19 Euro. Sie erreichte ein 52-Wochen-Hoch von 66,25 Euro, was einer bemerkenswerten Erholung von über 48 Prozent gegenüber dem Tiefstand vom März 2024 entspricht. In Hongkong wurden Gewinnmitnahmen verzeichnet, wo der Kurs nach der jüngsten Aufwärtsserie um 3,1 Prozent nachgab, obwohl das Unternehmen seinen Gewinn im vierten Quartal fast verdoppelte und die Prognosen der Analysten deutlich übertraf.

