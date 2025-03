Der Kochboxen-Anbieter strebt massive Kostensenkungen bei Personal und Produktion an, während das Unternehmen seine Wachstumsstrategie neu ausrichtet.

Der Kochboxen-Versender Hellofresh hat bei einer Investorenveranstaltung in Berlin weitreichende Maßnahmen zur Kostensenkung angekündigt. Der im MDAX notierte Konzern strebt ab 2026 jährliche Einsparungen von insgesamt 300 Millionen Euro an, wobei ein Großteil bereits im laufenden Jahr realisiert werden soll. Finanzvorstand Christian Gärtner betonte, dass die Personalkosten ab 2026 jährlich um netto mehr als 100 Millionen Euro reduziert werden sollen. Von dieser Summe seien bereits knapp 20 Millionen Euro an Einsparungen für 2024 erreicht worden. Die verbleibenden über 80 Millionen Euro will das Unternehmen in den Jahren 2025 und 2026 realisieren. Dieser Personalabbau wird auch Entlassungen in bestimmten Bereichen der Organisation nach sich ziehen. Der Konzern versucht jedoch, den Stellenabbau sozialverträglich zu gestalten und betroffenen Mitarbeitern Wechselmöglichkeiten in andere Konzernbereiche anzubieten.

Produktionskosten und Wachstumsstrategie

Neben den Personalkosten stellt die Senkung der Produktionskosten einen weiteren wesentlichen Hebel im Effizienzprogramm dar. Bei Fertiggerichten sollen die Herstellungskosten bis 2026 um 20 Prozent sinken, bei Kochboxen um 10 Prozent. Zugleich plant der Vorstand, die Produktionskapazität für Kochboxen bis zum vierten Quartal 2026 im Vergleich zu zwei Jahren zuvor um ein Viertel zu verringern - eine Reaktion auf die anhaltende Nachfrageflaute, besonders in Nordamerika. Weitere Einsparmaßnahmen umfassen eine Reduzierung der Beschaffungskosten, kundenfokussiertere Marketingaufwendungen sowie eine Senkung der Investitionen auf knapp über 150 Millionen Euro bis 2026. Ab 2027 strebt Hellofresh dann die Rückkehr auf den Wachstumspfad beim Umsatz an und positioniert sich damit optimistischer als aktuelle Analystenerwartungen. Um trotz rückläufiger Nachfrage nach Kochboxen den Umsatz zu stabilisieren, setzt Konzernchef Dominik Richter verstärkt auf Zusatzprodukte wie Vitamine, Nahrungsergänzungsmittel und Tiernahrung. Künftig sollen zudem gezielt Nutzer von appetithemmenden GLP-1-Medikamenten angesprochen werden.

