KORREKTUR: MÄRKTE ASIEN/Hongkong sehr schwach - Sydney fest

(In den um 6:48 Uhr und 8:23 Uhr gesendeten Berichten zur Entwicklung der Börsen in Ostasien wurde irrtümlich in der Übersichtstabelle auch der Nikkei-225-Index angegeben. Die Daten stammten vom Vortag. Wie im Text zu lesen, fand in Tokio am Berichtstag feiertagsbedingt kein Handel statt. Nachfolgend eine berichtigte Fassung):

MÄRKTE ASIEN/Hongkong sehr schwach - Sydney fest

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die Aktienmärkte in Ostasien haben am Donnerstag uneinheitlich tendiert. In Hongkong nahmen die Anleger nach den jüngsten Aufschlägen Gewinne mit, der HSI lag im Späthandel 2,2 Prozent zurück. In Schanghai büßte der Composite-Index 0,5 Prozent ein. Für leichte Enttäuschung könnte die chinesische Notenbank gesorgt haben. Sie ließ ihren Referenzzins für Bankkredite an Unternehmen und Haushalte unverändert. Die Märkte rechneten immer noch mit neuen Impulsen, weil Peking zugesagt habe, den Mindestreservesatz der Banken und die Zinssätze zu einem geeigneten Zeitpunkt zu senken, hieß es im Handel.

In Seoul ging es für den Kospi leicht nach oben um 0,3 Prozent. In Tokio wurde wegen des Feiertags zu Frühlingsanfang nicht gehandelt.

Sydney schloss sich der positiven Vorgabe der Wall Street an, mit einem Index-Plus von 1,2 Prozent. Der Stimmung geholfen haben dürfte, dass das Nachbarland Neuseeland ein besser als erwartetes BIP für das vierte Quartal gemeldet hatte. Dazu kam Zinssenkungsfantasie, nachdem neue Arbeitsmarktdaten in Australien etwas schwächer als gedacht ausgefallen waren.

An der Wall Street hatten die Kurse positiv auf den Ausgang der Sitzung der US-Notenbank reagiert mit wie erwartet unveränderten Zinsen. Sie signalisierte aber für den weiteren Jahresverlauf zwei Zinssenkungen und sprach von gestiegenen Unsicherheiten für die wirtschaftliche Entwicklung. Notenbankchef Jerome Powell sagte aber auch: "Die Wirtschaft ist insgesamt stark und hat in den vergangenen zwei Jahren erhebliche Fortschritte bei der Erreichung unserer Ziele gemacht". Die Arbeitsmarktbedingungen seien solide, und die Inflation habe sich dem längerfristigen Ziel von 2 Prozent angenähert, auch wenn sie nach wie vor etwas erhöht sei.

Tencent sehr schwach

In Hongkong belastete auch das Minus von 3,6 Prozent beim Schwergewicht Tencent die Stimmung. Alibaba gaben um 3,9 Prozent nach, Baidu um 5,1 Prozent. Der Subindex der Technikaktien verlor 3,3 Prozent. Bei Tencent nutzen Anleger womöglich auch gute Nachrichten für Gewinnmitnahmen. Das Internetunternehmen verdoppelte seinen Gewinn im vierten Quartal fast und übertraf die Prognosen von Analysten deutlich. Seit Jahresbeginn liegen Tencent knapp 30 Prozent im Plus.

Geely zogen um 1,2 Prozent an. Der Autobauer verdreifachte fast den Nettogewinn im vergangenen Jahr dank robuster Verkäufe und Exporten auf Rekordniveau. Er stieg auf umgerechnet 2,1 Milliarden Euro. Der Umsatz legte um gut ein Drittel zu.

In Sydney gewannen Brickworks 1,2 Prozent. Der Baustoffanbieter erhöht seine Dividende, trotz schwacher US-Ergebnisse. Cleanaway stimmte der Übernahme eines lokalen Dekontaminierungsspezialisten für 377 Millionen Austral-Dollar zu, der Kurs reagierte darauf mit einem Plus von 2,0 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.918,90 +1,2% -3,7% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) Feiertag -5,1% Kospi (Seoul) 2.637,10 +0,3% +9,9% 08:00 Schanghai-Comp. 3.408,95 -0,5% +2,3% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.233,53 -2,2% +23,1% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.908,31 +0,1% +3,1% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % Schluss Vortag Mi, 08:14 % YTD EUR/USD 1,0890 -0,2 1,0894 1,0909 +5,7% EUR/JPY 161,61 -0,3 159,98 163,20 +0,4% EUR/GBP 0,8386 -0,0 0,8435 0,8409 +1,8% GBP/USD 1,2987 -0,1 1,2915 1,2973 +3,8% USD/JPY 148,39 -0,1 146,85 149,58 -5,1% USD/KRW 1.460,35 -0,1 1.453,80 1.453,30 -1,7% USD/CNY 7,1742 0,1 7,1581 7,1727 -0,6% USD/CNH 7,2379 0,1 7,2325 7,2368 -1,4% USD/HKD 7,7706 0,0 7,7692 7,7714 +0,0% AUD/USD 0,6322 -0,6 0,6287 0,6346 +2,8% NZD/USD 0,5773 -0,8 0,5703 0,5806 +4,0% BTC/USD 85.941,65 -0,3 80.313,90 83.155,25 -11,6% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,52 67,16 +0,5% +0,36 +0,5% Brent/ICE 71,24 70,86 +0,5% +0,38 -5,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 3045,855 3050,1865 -0,1% -4,33 +15,6% Silber (Spot) 30,96 31,04 -0,3% -0,08 +11,6% Platin (Spot) 912,42 918,29 -0,6% -5,87 +4,6% ===

