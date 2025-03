Der Versicherungsriese bereitet Stabilisierungsmaßnahmen für eine neue EUR-Benchmark Anleihe vor und überzeugt Investoren mit positiven Dividendenaussichten und starken Finanzdaten.

Die Allianz SE bereitet sich auf eine mögliche Marktstabilisierung vor, die heute beginnen soll. Der Versicherungskonzern kündigte diese Maßnahme im Zusammenhang mit der Emission einer EUR-Benchmark 30.3 non-call 10.3 Tier 2 Anleihe an, die im Rahmen des bestehenden Debt Issuance Programme erfolgt. Die Anleihe, für die keine Garantien durch Dritte vorgesehen sind, soll an der Luxemburger Börse notiert werden, mit einem Zahlungstermin am 27. März 2025. Als Stabilisierungskoordinator wurde die Commerzbank AG benannt, während BNP Paribas S.A., Citigroup, Credit Agricole Corporate and Investment Bank sowie Deutsche Bank AG als stabilisierende Manager fungieren. Diese Finanzinstitute könnten Transaktionen durchführen, um den Marktpreis der Wertpapiere auf einem höheren Niveau zu halten, als es sonst der Fall wäre. Die Stabilisierungsphase soll nicht länger als 30 Tage nach dem geplanten Emissionstermin dauern. Die Allianz-Aktie tendiert derzeit bei etwa 355,60 EUR und liegt damit nur knapp unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 359,00 EUR, das am 19. März 2025 erreicht wurde.

Positive Aussichten für Dividendenjäger

Für Anleger bleibt die Allianz-Aktie weiterhin attraktiv, nicht zuletzt aufgrund der steigenden Dividendenprognosen. Analysten erwarten für dieses Jahr eine Ausschüttung in Höhe von 16,61 EUR je Aktie, was einer Steigerung gegenüber den im Vorjahr gezahlten 15,40 EUR entspricht. Die starken Finanzergebnisse untermauern diesen optimistischen Ausblick: Im letzten Quartal 2024 konnte die Allianz einen Gewinn je Aktie von 6,31 EUR präsentieren, verglichen mit 5,49 EUR im Vorjahreszeitraum. Auch der Umsatz stieg deutlich von 35,03 Milliarden EUR auf 45,90 Milliarden EUR. Für das Gesamtjahr 2025 rechnen Experten mit einem Gewinn von 27,68 EUR je Aktie. Mit dem aktuellen Kurs liegt das Papier beeindruckende 49,22 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief von 238,30 EUR vom 6. August 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt derzeit bei 329,86 EUR, was weiteres Wachstumspotenzial signalisiert.

