African Acquisition S.à r.l., ein Investmentvehikel der Oman Investment Authority, hat eine bedeutende Beteiligung von 17,10 Prozent an dem an der Londoner Börse notierten Bergbauunternehmen Kenmare Resources PLC offengelegt. Diese Beteiligung entspricht 15.257.583 Stammaktien des Unternehmens, wie aus einer am 20. März 2025 veröffentlichten Mitteilung hervorgeht. Die Offenlegung erfolgte gemäß Regel 8.3 des irischen Übernahmegesetzes von 1997 und der Übernahmeregeln von 2022, welche Parteien mit Beteiligungen von einem Prozent oder mehr zur Meldung ihrer Positionen verpflichtet. Bei der Bekanntmachung wurden keine Geschäfte mit derivativen Transaktionen wie Differenzkontrakten oder aktienbasierten Derivaten wie Optionen gemeldet. Ebenso wurden keine Entschädigungsvereinbarungen oder Verständigungen bezüglich Optionen oder Derivaten erwähnt, was darauf hindeutet, dass derzeit keine formellen Anreize oder Vereinbarungen bestehen, die Handelsentscheidungen in Bezug auf Wertpapiere von Kenmare Resources beeinflussen könnten.

Handelsaktivitäten im Fokus

Parallel dazu meldete J&E Davy Unlimited Company, ein verbundener befreiter Haupthändler, Handelsaktivitäten mit Aktien von Kenmare Resources. Die Transaktionen fanden am Mittwoch, den 19. März 2025, statt und umfassten sowohl Käufe als auch Verkäufe von Kenmare-Stammaktien. J&E Davy erwarb insgesamt 6.610 Stammaktien zu Preisen zwischen 431 und 440,5 GBX und verkaufte 3.305 Aktien zu einem Preis von 431,5 GBX pro Stück. Zusätzlich wurden Transaktionen in Euro gemeldet, wobei 46 Stammaktien zu je 5,1 EUR erworben wurden. Diese Meldungen erfolgen im Kontext eines laufenden Übernahmeverfahrens für Kenmare Resources gemäß den Regelungen der irischen Übernahmekommission. Die Offenlegung der Handelsaktivitäten ist ein weiteres Beispiel für die verstärkte Aufmerksamkeit, die Kenmare Resources derzeit an der Londoner Börse erfährt. In einem separaten Vorgang gab Praetura Growth VCT plc die Zuteilung von 515.188 neuen Stammaktien im Rahmen eines laufenden Angebots zur Aufbringung von bis zu 20 Millionen Pfund bekannt, was die anhaltende Dynamik am Londoner Aktienmarkt unterstreicht.

