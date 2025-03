Motorenhersteller-Anteile verlieren nach starker Rallye deutlich an Wert während Großaktionär Mutares seine Beteiligung reduziert und den Streubesitz erhöht.

Die Aktie des Unternehmens Steyr Motors durchlebt derzeit eine Phase extremer Volatilität an der Börse. Im gestrigen XETRA-Handel verzeichnete das Wertpapier erhebliche Verluste von 14,7 Prozent und fiel auf 72,50 Euro. Zwischenzeitlich sank der Kurs sogar auf 65,00 Euro, bevor eine leichte Erholung einsetzte. Der Handelsstart hatte noch bei 82,00 Euro gelegen. Das Handelsvolumen war mit 51.192 gehandelten Aktien überdurchschnittlich hoch, was das gesteigerte Interesse der Marktteilnehmer an der aktuellen Entwicklung widerspiegelt. Bereits am Vormittag hatte sich die negative Tendenz mit einem Minus von 4,1 Prozent angedeutet. Die jüngste Talfahrt folgt auf eine bemerkenswerte Rallye, die durch die Ankündigung starker Geschäftsergebnisse für 2024 ausgelöst worden war. Experten prognostizieren für das Geschäftsjahr 2025 ein Ergebnis je Aktie von 1,78 Euro. Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 14. Mai 2025 veröffentlicht, was für weitere Kursbewegungen sorgen könnte.

Streubesitz-Erhöhung drückt Kurs

Ein wesentlicher Faktor für den aktuellen Kursrückgang ist die Ankündigung des Großaktionärs Mutares, seine Beteiligung an Steyr Motors zu verringern. Diese Nachricht löste unter Anlegern Unsicherheit aus und führte zu verstärkten Gewinnmitnahmen nach der vorangegangenen Kursrallye. Der Aktienkurs ist dadurch zum Spielball verschiedener Marktinteressen geworden. Die extremen Kursschwankungen der letzten Wochen - erst eine explosionsartige Aufwärtsbewegung, dann ein deutlicher Einbruch - spiegeln diese Situation wider. Der aktuelle Kursverlauf deutet darauf hin, dass der Markt eine Neubewertung des Unternehmens vornimmt und eine realistischere Preisfindung stattfindet. Die Erhöhung des Streubesitzes könnte mittelfristig zu einer Stabilisierung des Aktienkurses beitragen, sobald die derzeitige Anpassungsphase überstanden ist.

