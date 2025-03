Der Leverkusener Pharmakonzern verzeichnet anhaltende Kursverluste im XETRA-Handel. Mit finanziellen Herausforderungen konfrontiert, liegt die Aktie fast 30% unter ihrem Jahreshoch.

Die Bayer-Aktie verzeichnete im heutigen Handelsverlauf weitere Verluste und setzte damit ihren negativen Trend der letzten Wochen fort. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 23,96 Euro ab, nachdem es bereits zum Handelsstart einen Wert von 24,40 Euro aufgewiesen hatte. Das Handelsvolumen war mit über 1,1 Millionen gehandelten Aktien beachtlich. In der Spitze rutschte der Kurs sogar bis auf 23,83 Euro ab. Diese Entwicklung reiht sich in eine längere Phase der Schwäche ein, die den Pharmariesen seit einigen Monaten belastet. Vom 52-Wochen-Hoch, das am 2. Oktober 2024 bei 31,03 Euro markiert wurde, ist die Aktie inzwischen fast 30 Prozent entfernt. Allerdings liegt der aktuelle Kurs immer noch deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 18,41 Euro, das Ende November 2024 erreicht wurde.

Aussichten bleiben verhalten

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Bayer AG ?

Die finanziellen Perspektiven des Leverkusener Konzerns präsentieren sich weiterhin herausfordernd. Im jüngsten Quartal musste Bayer einen Verlust von 0,34 Euro je Aktie ausweisen - ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum, in dem noch ein Gewinn von 1,36 Euro je Aktie erzielt wurde. Auch der Umsatz entwickelte sich leicht rückläufig und sank um 1,12 Prozent auf 11,73 Milliarden Euro. Für Anleger steht momentan besonders die bevorstehende Veröffentlichung der Q1-Zahlen am 13. Mai 2025 im Fokus. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2025 einen Gewinn von 4,49 Euro je Aktie und beziffern das durchschnittliche Kursziel auf 24,88 Euro. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt mit 0,112 Euro nur geringfügig über der Ausschüttung des Vorjahres (0,110 Euro).

Anzeige

Bayer AG-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Bayer AG-Analyse vom 20. März liefert die Antwort:

Die neusten Bayer AG-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Bayer AG-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 20. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Bayer AG: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...