Die Beiersdorf-Aktie verzeichnete am Donnerstag leichte Verluste im XETRA-Handel. Nach einem morgendlichen Start bei 131,15 EUR tendierte das Papier im Tagesverlauf schwächer und notierte am Nachmittag mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 130,95 EUR. Im Tagesverlauf erreichte die Aktie ihren tiefsten Stand bei 130,40 EUR, während sie in der Spitze bis auf 131,45 EUR anstieg. Das Handelsvolumen betrug am frühen Nachmittag bereits knapp 94.000 Anteilsscheine.

Trotz des aktuellen Kursrückgangs bewegt sich die Beiersdorf-Aktie weiterhin deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief von 120,10 EUR, das am 21. November 2024 erreicht wurde. Der aktuelle Kurs liegt etwa 9 Prozent über diesem Tiefststand. Allerdings notiert das Papier gleichzeitig rund 12,7 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch von 147,80 EUR, das Mitte Mai 2024 erreicht wurde.

Analysten bleiben optimistisch

Für das laufende Geschäftsjahr zeigen sich Marktexperten weiterhin zuversichtlich. Im Durchschnitt veranschlagen Analysten ein Kursziel von 144,44 EUR für die Beiersdorf-Aktie, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Kursniveau darstellt. Auch die Gewinnprognosen fallen positiv aus: Für das Geschäftsjahr 2025 rechnen Experten mit einem Gewinn von 4,79 EUR je Aktie. Zudem dürfte sich die Dividendenausschüttung von 1,00 EUR im Vorjahr auf voraussichtlich 1,04 EUR im laufenden Jahr leicht erhöhen. Anleger können gespannt auf die nächsten Quartalsergebnisse blicken, deren Veröffentlichung für das zweite Quartal 2025 am 6. August 2025 erwartet wird.

