Die US-Fluggesellschaft korrigiert ihre Gewinnerwartungen nach unten und verzeichnet einen signifikanten Kursrückgang inmitten branchenweiter Nachfrageschwäche.

American Airlines kämpft derzeit mit einer Reihe von Marktherausforderungen, die erhebliche Auswirkungen auf die Aktienperformance des Unternehmens haben. Der Fluggesellschaft steht eine schwierige Phase mit rückläufiger Nachfrage und unsicheren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bevor.

Die Fluggesellschaft hat kürzlich eine Gewinnwarnung herausgegeben und verweist dabei auf eine Verlangsamung der Nachfrage sowohl im Privat- als auch im Geschäftsreisesegment. American Airlines rechnet nun für das erste Quartal 2025 mit einem Verlust pro Aktie von 60 bis 80 Cent, was eine deutliche Verschlechterung gegenüber der vorherigen Prognose von 20 bis 40 Cent darstellt. Die Gesamteinnahmen werden voraussichtlich im Jahresvergleich stagnieren, was einen Rückgang gegenüber der früheren Prognose von 3 bis 5 Prozent Wachstum bedeutet.

In den vergangenen vier Wochen ist der Aktienkurs von American Airlines um etwa 24,6 Prozent gefallen und schneidet damit deutlich schlechter ab als die Airline-Branche insgesamt, die einen Rückgang von 5,2 Prozent verzeichnete. Dieser Kursverlust wird auf die reduzierten Gewinnprognosen sowie auf breitere wirtschaftliche Unsicherheiten zurückgeführt, die die Stimmung unter den Investoren belasten.

Branchenweiter Gegenwind und Expertenmeinungen

American Airlines ist nicht allein mit diesen Herausforderungen konfrontiert. Große Fluggesellschaften wie Delta und United haben ebenfalls ihre Gewinnprognosen nach unten korrigiert und verweisen auf eine abgeschwächte Nachfrage und wirtschaftlichen Gegenwind. Diese Entwicklungen haben zu einem breiteren Rückgang der Airline-Aktien geführt, was die Besorgnis der Investoren über die kurzfristigen Aussichten der Branche widerspiegelt.

Die Analysten-Einschätzungen zu American Airlines zeigen ein gemischtes Bild. Redburn Atlantic hat die Aktie von "Neutral" auf "Kaufen" hochgestuft und ein Kursziel von 24 Dollar festgelegt, wobei auf Erholungspotenzial verwiesen wird. Im Gegensatz dazu reduzierte Bernstein sein Kursziel von 23 auf 17 Dollar, behielt jedoch die Einstufung "Outperform" bei, was auf Vorsicht angesichts der aktuellen Herausforderungen hindeutet. JPMorgan senkte ebenfalls sein Kursziel auf 26 Dollar, behielt aber die Bewertung "Overweight" bei, was eine gedämpfte, aber dennoch optimistische Sicht widerspiegelt.

Aktuelle Kennzahlen und Ausblick

In der jüngsten Handelssitzung liegt der Aktienkurs von American Airlines bei 11,28 Dollar, was einem Rückgang von 1,74 Prozent gegenüber dem vorherigen Schlusskurs entspricht. Die Tagesspanne umfasste ein Hoch von 11,60 Dollar und ein Tief von 11,20 Dollar, bei einem Handelsvolumen von etwa 24,26 Millionen Aktien.

American Airlines bewegt sich aktuell in einem herausfordernden Marktumfeld, das von rückläufiger Nachfrage und wirtschaftlichen Unsicherheiten geprägt ist. Während einige Analysten Potenzial für eine Erholung sehen, bleibt der kurzfristige Ausblick verhalten. Die Aktie bewegt sich derzeit in einer Spanne von 9,07 bis 19,10 Dollar für das laufende 52-Wochen-Intervall, was die erhebliche Volatilität im Luftfahrtsektor unterstreicht.

