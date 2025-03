Der Pharmakonzern diversifiziert sein Portfolio mit einem Milliarden-Deal für neuartige Gewichtsreduktionsmittel und stärkt gleichzeitig seine Position in der Onkologie.

AbbVie verstärkt sein Produktportfolio durch den Einstieg in den Markt für Adipositas-Behandlungen. Das Unternehmen hat ein bedeutendes Lizenzabkommen mit dem dänischen Biotechnologieunternehmen Gubra abgeschlossen. Der Vertrag hat einen potenziellen Gesamtwert von bis zu 2,23 Milliarden Dollar, wovon 350 Millionen Dollar als Vorauszahlung geleistet werden und weitere 1,875 Milliarden Dollar an möglichen Meilensteinzahlungen folgen könnten. Der lizenzierte Wirkstoff GUB014295 (GUBamy) befindet sich derzeit in Phase-1-Studien und wirkt als Analogon des Hormons Amylin, was ihn von den bestehenden GLP-1-Rezeptor-Agonisten unterscheidet. Mit diesem strategischen Schritt positioniert sich AbbVie im schnell wachsenden Markt für Gewichtsreduktionsmittel, der bis 2030 ein Volumen von 130 Milliarden Dollar erreichen soll.

Parallel dazu verstärkt AbbVie sein Engagement im Onkologiebereich. Das Unternehmen hat kürzlich eine umfangreiche Vereinbarung mit Xilio Therapeutics geschlossen, die potenziell mehr als 2,1 Milliarden Dollar wert ist. Diese Kooperation zielt auf die Entwicklung und Vermarktung von Krebstherapien ab und unterstreicht AbbVies Engagement für die Verbesserung der Krebsbehandlung sowie den Ausbau seiner Onkologie-Pipeline.

Positive Finanzperspektiven

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei AbbVie ?

Die AbbVie-Aktie zeigt sich widerstandsfähig, und das Unternehmen wird innerhalb des biopharmazeutischen Sektors als attraktive Investitionsmöglichkeit angesehen. Tim Anderson, Analyst bei BofA Securities, betonte die konstante kommerzielle Leistung des Unternehmens und hob vielversprechende neue Medikamente wie Rinvoq und Skyrizi hervor. Dies führte zu einer Anhebung des Kursziels von 200 auf 223 Dollar. Diese positive Einschätzung spiegelt AbbVies starke Marktposition und Wachstumsperspektiven wider.

Die jüngsten strategischen Initiativen von AbbVie, einschließlich des Einstiegs in den Markt für Adipositas-Behandlungen und der bedeutenden Kooperationen im Bereich der Onkologie, festigen die Position des Unternehmens als wichtiger Akteur in der biopharmazeutischen Industrie. Diese Entwicklungen dürften zur Wachstumsdynamik des Unternehmens beitragen und den Unternehmenswert in den kommenden Jahren steigern.

Anzeige

AbbVie-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue AbbVie-Analyse vom 20. März liefert die Antwort:

Die neusten AbbVie-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für AbbVie-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 20. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

AbbVie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...