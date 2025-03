NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Mittwoch keine klare Richtung gefunden. Nach einem verhaltenen Start schafften es die wichtigsten Indizes nur zeitweise ins Plus - am Ende standen moderate Verluste zu Buche.

Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,03 Prozent tiefer mit 41.953,32 Punkten. Damit rutschte er knapp unter die zeitweise überwundene 200-Tage-Linie, die wichtig für den langfristigen Trend ist.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es letztlich um 0,22 Prozent auf 5.662,89 Punkte bergab. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 sank um 0,30 Prozent auf 19.677,61 Punkte./gl/mis

