Die Aktie von Monolithic Power Systems Inc. (MPWR) verzeichnete in letzter Zeit bemerkenswerte Kursschwankungen. Am 20. März 2025 fiel der Kurs um 3,3 Prozent und schloss bei 609,02 US-Dollar. Dieser Rückgang erfolgte in einer allgemein schwachen Handelssitzung, in der der S&P 500 Index um 0,2 Prozent nachgab, während der Dow Jones Industrial Average nahezu unverändert blieb. Bemerkenswert ist, dass die MPWR-Aktie nun 36,5 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 959,64 US-Dollar liegt, das am 29. August 2024 erreicht wurde.

Am selben Tag aktualisierte Monolithic Power Systems seine Finanzprognose für das erste Quartal, das am 31. März 2025 endet. Das Unternehmen erwartet nun einen Umsatz zwischen 630 Millionen und 640 Millionen US-Dollar, was eine Steigerung gegenüber der vorherigen Schätzung von 610 Millionen bis 630 Millionen US-Dollar darstellt. Die GAAP-Betriebskosten werden voraussichtlich zwischen 184,9 Millionen und 190,9 Millionen US-Dollar liegen, während die Non-GAAP-Betriebskosten auf 131,6 Millionen bis 135,6 Millionen US-Dollar geschätzt werden.

Einblicke vom Analysten-Tag

Zeitgleich mit der aktualisierten Finanzprognose veranstaltete Monolithic Power Systems am 20. März 2025 einen Analysten-Tag. Während dieser Veranstaltung erörterte die Unternehmensführung die Unternehmensstrategie, geschäftliche Entwicklungen und finanzielle Kennzahlen. Das Unternehmen plant, detailliertere Informationen über seine Finanzergebnisse des ersten Quartals und die Prognose für das zweite Quartal während der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse und eines Webinars Ende April oder Anfang Mai 2025 bekanntzugeben.

Vergleichende Leistung im Branchenkontext

Im Vergleich zu Wettbewerbern zeigte MPWR gemischte Ergebnisse. Am 17. März 2025 stieg die Aktie um 5,7 Prozent und schloss bei 640,64 US-Dollar, womit sie Konkurrenten wie Texas Instruments Inc. (Anstieg um 2,0 Prozent), Analog Devices Inc. (Anstieg um 1,4 Prozent) und NXP Semiconductors N.V. (Anstieg um 1,78 Prozent) übertraf. Am 20. März 2025 entwickelte sich die MPWR-Aktie jedoch unterdurchschnittlich mit einem Rückgang von 3,3 Prozent, während Wettbewerber geringere Verluste verzeichneten.

Monolithic Power Systems navigiert weiterhin in einem dynamischen Marktumfeld, wobei die jüngsten Kursschwankungen sowohl von allgemeinen Markttrends als auch von unternehmensspezifischen Entwicklungen beeinflusst werden. Die aktualisierte Finanzprognose und die Erkenntnisse vom Analysten-Tag geben ein klareres Bild über die strategische Ausrichtung und die finanziellen Aussichten des Unternehmens.

Monolithic Power System Inc (MPWR) $609,02 -$21,31 (-3,38%) Heute $611,64 +$2,62 (+0,43%) Nachbörslich

Kennzahlen Eröffnung: 620,89 Tagesspanne: 604,00 - 650,50 52-Wochen-Spanne: 546,71 - 959,64 Volumen: 998,2 Tsd.

