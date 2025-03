CACI International Inc. verzeichnete kürzlich einen bemerkenswerten Rückgang des Aktienkurses. Am 21. März 2025 steht die Aktie bei 369,66 US-Dollar, was einem Tagesverlust von 17,23 US-Dollar (-4,45%) entspricht. Im nachbörslichen Handel fiel der Kurs um weitere 3,90 US-Dollar (-1,01%) auf 382,99 US-Dollar. Die Handelsspanne des Tages bewegte sich zwischen 359,98 und 390,37 US-Dollar, während die 52-Wochen-Spanne von 318,60 bis 588,26 US-Dollar reicht. Das Handelsvolumen belief sich auf 948.700 Aktien.

Am 20. März 2025 kündigte Verteidigungsminister Pete Hegseth die Stornierung von Pentagon-Verträgen im Wert von 580 Millionen US-Dollar an, die Unternehmen wie Gartner, McKinsey und CACI International betreffen. Diese Entscheidung ist Teil der Regierungsinitiative zur Identifizierung und Eliminierung unnötiger Verträge des Verteidigungsministeriums. Nach dieser Ankündigung verzeichnete die CACI-Aktie einen Rückgang von 5% und schloss bei 367,40 US-Dollar.

Strategische Positionierung und Ausblick

Trotz des jüngsten Rückschlags hat CACI International Widerstandsfähigkeit bei der Sicherung bedeutender Verträge bewiesen. Im Juni 2023 erhielt das Unternehmen einen Auftrag über 5,7 Milliarden US-Dollar für Technologiedienstleistungen für Luft- und Raumfahrtpersonal, was seine starke Position im Verteidigungssektor unterstreicht.

Darüber hinaus meldete CACI im Januar 2025 die Ergebnisse des zweiten Quartals des Geschäftsjahres 2025 und erhöhte seine Prognose für das Gesamtjahr. Das Unternehmen erzielte einen Umsatz von 2,1 Milliarden US-Dollar, was die anhaltende Wachstumsdynamik widerspiegelt.

Die aktuellen Vertragsstornierungen im Verteidigungsbereich stellen zwar eine Herausforderung für CACI International dar und führten zu einem vorübergehenden Rückgang des Aktienwerts, jedoch deuten die Fähigkeit des Unternehmens, bedeutende Aufträge zu sichern, sowie der positive Finanzausblick auf ein Erholungspotenzial hin. Die zukünftige Entwicklung wird maßgeblich davon abhängen, wie sich die Verteidigungsbranche weiterentwickelt und wie CACI strategisch auf diese Herausforderungen reagiert.

