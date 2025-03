Der Tübinger Impfstoffhersteller meldet beeindruckendes Quartalsergebnis mit 542,57 Millionen USD Umsatz, während die Aktie zwischen 2,06 und 4,98 EUR schwankt.

Die CureVac-Aktie zeigte am Donnerstag ein wechselhaftes Bild im Tradegate-Handel. Nach einem positiven Start in den Handelstag mit einem Kurs von 2,83 EUR rutschte das Papier im Tagesverlauf ab und verzeichnete am Nachmittag Kurseinbußen von 1,2 Prozent auf 2,78 EUR. Das Handelsvolumen belief sich auf über 74.000 gehandelte Aktien. Bemerkenswert ist die enorme Volatilität, die der Tübinger Impfstoffentwickler im vergangenen Jahr erlebt hat: Während das 52-Wochen-Hoch vom 7. Januar 2025 bei 4,98 EUR lag, fiel das Papier am 26. April 2024 auf ein Jahrestief von nur 2,06 EUR. Eine Rückkehr zum Jahreshöchststand würde aktuell ein Kurspotenzial von fast 80 Prozent bedeuten.

Überraschend positive Quartalszahlen

Im Fokus der Anleger stehen die jüngsten Quartalszahlen, die CureVac am 12. November vorgelegt hat. Für das am 30. September 2024 endende Quartal konnte das Unternehmen einen beeindruckenden Gewinn je Aktie von 1,66 USD ausweisen - eine dramatische Verbesserung gegenüber dem Verlust von 0,24 USD im Vorjahreszeitraum. Besonders bemerkenswert ist der explosionsartige Umsatzanstieg: Mit 542,57 Millionen USD übertraf CureVac den Vorjahreswert um mehr als 2.900 Prozent. Analysten sehen für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 0,793 EUR je Aktie und haben ein durchschnittliches Kursziel von 3,90 USD festgelegt. Die nächsten Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2024 werden voraussichtlich am 23. April 2025 präsentiert. Zuletzt hatte der Impfstoffentwickler angekündigt, seinen strategischen Fokus stärker auf die Forschung auszurichten, was bei Anlegern positiv aufgenommen wurde.

