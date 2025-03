Internationale Flugausfälle durch Heathrow-Schließung und ein Sicherheitsvorfall in Toronto setzen den Börsenkurs des US-Luftfahrtunternehmens unter Druck

Die Aktie der US-amerikanischen Fluggesellschaft Delta Air Lines geriet am Freitag unter Druck, nachdem mehrere operative Zwischenfälle die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich zogen. Besonders der unerwartete Ausfall des Londoner Flughafens Heathrow, an dem Delta täglich 11 Flüge mit einer Kapazität von 2.687 Sitzplätzen betreibt, sorgte für erhebliche Störungen im internationalen Flugbetrieb. Nach einem Großbrand in einem nahegelegenen Umspannwerk musste der verkehrsreichste Flughafen Europas geschlossen bleiben, was zu zahlreichen Flugausfällen und Umleitungen führte. Die Fluggesellschaft teilte mit, dass alle Flüge von und nach Heathrow bis auf Weiteres gestrichen werden mussten, was sich negativ auf die Quartalszahlen auswirken könnte.

Sicherheitsbedenken verstärken Nachfrageschwäche

Zusätzlich zu den logistischen Herausforderungen wirken sich auch Sicherheitsbedenken auf die Wahrnehmung der Fluggesellschaft aus. Ein vorläufiger Bericht des kanadischen Transportation Safety Board zu einem Zwischenfall mit einem Delta-Regionaljet im Februar 2024 am Flughafen Toronto-Pearson hat weitere Fragen zur Flugsicherheit aufgeworfen. Bei dem Unfall kippte ein CRJ900-Flugzeug der Delta-Tochtergesellschaft Endeavor Air nach der Landung um, wobei fast zwei Dutzend Passagiere verletzt wurden. Laut Bericht hatte das Flugzeug vor der Landung eine ungewöhnlich hohe Sinkrate verzeichnet. Der Vorfall reiht sich in eine Serie von Flugunfällen ein, die nach Aussagen von Airline-Geschäftsführern die Nachfrage im Inlandsreiseverkehr negativ beeinflussen. Für die zukünftige Kursentwicklung der Delta-Aktie dürften neben diesen operativen Herausforderungen auch die Auswirkungen auf das Kundenvertrauen entscheidend sein.

