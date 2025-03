Der Wolfsburger Autokonzern kämpft mit sinkenden Börsenkursen und wachsender Konkurrenz im chinesischen Markt - besonders Elektroautohersteller BYD macht Druck

Die Aktie des deutschen Automobilherstellers Volkswagen musste im gestrigen Handelsverlauf deutliche Einbußen hinnehmen. Nach einer Phase relativer Stabilität in den zurückliegenden Wochen, in der die VW-Papiere eine solide Kursentwicklung verzeichnen konnten, erlebten Anleger nun einen spürbaren Rückschlag. Der Abwärtstrend fügt sich in ein insgesamt schwächeres Marktumfeld ein, das den gesamten DAX belastete. Der deutsche Leitindex verlor im Donnerstaghandel 1,2 Prozent und schloss bei 22.999,15 Punkten. Die Taxierung für den Freitagmorgen deutete auf eine Fortsetzung der negativen Tendenz hin. Besonders der große Verfallstag an den Terminbörsen könnte heute für zusätzliche Kursschwankungen sorgen, was die Unsicherheit für Volkswagen-Aktionäre weiter erhöht. Die aktuellen Kursverluste werfen Fragen auf, ob der zuletzt beobachtete Aufwärtstrend bei der VW-Aktie nachhaltig gefährdet sein könnte.

Wettbewerbsdruck aus China belastet Zukunftsaussichten

Die Herausforderungen für den Wolfsburger Konzern beschränken sich nicht nur auf die aktuelle Börsenentwicklung. Besonders der verschärfte Wettbewerb im strategisch wichtigen chinesischen Markt bereitet Volkswagen zunehmend Probleme. Mit einer Gewinnmarge von lediglich 5,9 Prozent in China verliert der Autobauer weiter an Boden gegenüber der lokalen Konkurrenz. Insbesondere der chinesische Elektroauto-Hersteller BYD setzt VW unter erheblichen Zugzwang. Mit beeindruckenden 322.846 verkauften Fahrzeugen allein im Februar 2025 demonstriert BYD seine wachsende Dominanz im Zukunftsmarkt der Elektromobilität. Volkswagen versucht gegenzusteuern und plant mit dem ID.Every1-Modell einen erschwinglichen Elektrowagen für rund 20.000 Euro, der ab 2027 auf den Markt kommen soll. Ob diese Strategie ausreichen wird, um den Rückstand aufzuholen und das Anlegervertrauen zurückzugewinnen, bleibt jedoch fraglich. Die Kombination aus aktueller Kursschwäche und langfristigen Marktherausforderungen sorgt für anhaltende Unsicherheit bei der Volkswagen-Aktie.

