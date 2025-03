Die Airbus-Aktie verzeichnete am Freitag eine leichte Abwärtsbewegung an den europäischen Börsen. Im XETRA-Handel fiel der Kurs am Vormittag um 0,6 Prozent auf 166,24 Euro, nachdem das Papier bei 166,18 Euro in den Handelstag gestartet war. Im Tagesverlauf weitete sich der Verlust minimal aus, wobei der tiefste Stand bei 166,06 Euro lag. Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern bewegt sich damit weiterhin deutlich unter seinem 52-Wochen-Hoch von 177,36 Euro, das am 3. März 2025 erreicht wurde. Dennoch liegt der aktuelle Kurs rund 25 Prozent über dem Jahrestief von 124,74 Euro aus dem Oktober 2024. Seit der Veröffentlichung der jüngsten Quartalszahlen im Februar zeigt sich der Aktienkurs vergleichsweise stabil. Im letzten Berichtsquartal, das am 31. Dezember 2024 endete, konnte Airbus seinen Gewinn je Aktie auf 3,07 Euro steigern, was einer deutlichen Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von 1,85 Euro entspricht. Der Umsatz wuchs im selben Zeitraum um 8 Prozent auf 24,72 Milliarden Euro.

Berenberg hebt Bewertung trotz Branchenbedenken an

Bemerkenswert ist die jüngste Einschätzung der Privatbank Berenberg, die ihre Bewertung für die Airbus-Aktie von "Sell" auf "Hold" angehoben hat. Das Kursziel wurde dabei deutlich von 109 auf 140 Euro erhöht. Der zuständige Analyst begründet diesen Schritt mit der Angleichung seiner Gewinnprognosen an den Marktkonsens, nachdem diese seit seiner ursprünglichen Verkaufsempfehlung erheblich nach unten korrigiert wurden. Während er für das Verteidigungs- und Raumfahrtgeschäft zunehmend optimistisch gestimmt ist, bleibt seine Skepsis gegenüber dem zentralen zivilen Luftfahrtgeschäft bestehen. Die Anhebung des Kursziels spiegelt jedoch die insgesamt gestiegene Branchenbewertung wider. Die Dividendenpolitik des Unternehmens könnte ebenfalls Anleger ansprechen: Nach einer Ausschüttung von 2,00 Euro je Aktie für das Jahr 2024 rechnen Analysten für das laufende Jahr mit einer Steigerung auf 2,61 Euro. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt derzeit bei 177,44 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Niveau signalisiert.

