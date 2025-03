Der Konsumgüterriese verzeichnet Kursrückgang im Londoner Handel, während Portfolio-Umstrukturierung mit dem Verkauf von 'The Vegetarian Butcher' voranschreitet.

Die Unilever-Aktie verzeichnete am Freitag im Londoner Handel deutliche Einbußen. Nach einem vielversprechenden Handelsstart bei 45,82 GBP gab das Papier im Tagesverlauf nach und fiel um 0,4 Prozent auf 45,47 GBP. Zwischenzeitlich rutschte der Kurs sogar auf 45,40 GBP ab. Mit einem Handelsvolumen von über 1,6 Millionen gehandelten Aktien zeigte sich reges Interesse am Unilever-Papier. Bemerkenswert ist der aktuelle Abstand zum jüngsten 52-Wochen-Hoch: Am 10. September 2024 markierte die Aktie mit 50,34 GBP ihren höchsten Stand im vergangenen Jahr. Für eine Rückkehr zu diesem Niveau fehlen derzeit etwa 10,7 Prozent. Im Gegensatz dazu liegt das 52-Wochen-Tief vom 18. April 2024 bei 37,30 GBP - ein Wert, der rund 18 Prozent unter dem aktuellen Kursniveau angesiedelt ist. Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 1,91 EUR je Aktie, was einer deutlichen Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 1,48 GBP entsprechen würde. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Unilever-Aktie beläuft sich derzeit auf 47,50 GBP.

Umstrukturierung des Portfolios trägt erste Früchte

Im Rahmen seiner strategischen Neuausrichtung hat Unilever den Verkauf seiner Marke "The Vegetarian Butcher" an das Unternehmen Vivera bekannt gegeben. Dieser Schritt ist Teil einer umfassenderen Umstrukturierung des Konzerns, mit der Unilever sein Portfolio straffen und sich künftig auf wenigere, aber größere Marken konzentrieren möchte. Die 2018 von Unilever erworbene Marke "The Vegetarian Butcher" verzeichnete zwar ein durchschnittlich zweistelliges Prozentwachstum und expandierte in über 55 Märkte weltweit, benötigt jedoch nach Unternehmensangaben eine eigene Lieferkette und ein individuelles Beschaffungsmodell. Dies machte die Marke innerhalb des breiteren Unilever-Lebensmittelportfolios weniger skalierbar. Der Abschluss der Transaktion wird für das dritte Quartal erwartet, vorbehaltlich bestimmter Bedingungen. Finanzielle Details zum Verkauf wurden bislang nicht kommuniziert. Die Börse reagierte positiv auf diese strategische Entscheidung - die Unilever-Aktie konnte zwischenzeitlich um 0,55 Prozent auf 45,51 GBP zulegen.

