Der Energiekonzern reduziert sein Investitionsvolumen um 10 Milliarden Euro, erhöht jedoch die angestrebte Mindestrendite und plant höhere Dividenden für Anleger.

Die Aktie des Energieversorgers RWE verzeichnete am Freitag einen positiven Trend im XETRA-Handel. Am Vormittag legte das Papier zunächst um 1,4 Prozent auf 32,50 Euro zu und konnte diesen Aufwärtstrend bis zum Mittag weitgehend halten, als ein Plus von 0,4 Prozent auf 32,19 Euro notiert wurde. Das Tageshoch lag bei 32,64 Euro, wobei das Handelsvolumen mit über 846.000 gehandelten Aktien beachtlich war. Bemerkenswert erscheint dieser Kursanstieg vor dem Hintergrund einer strategischen Neuausrichtung: Der in Essen ansässige Konzern hat angekündigt, sein mittelfristiges Investitionsziel um 10 Milliarden Euro zu reduzieren. Statt der ursprünglich geplanten 45 Milliarden Euro will RWE nun bis 2030 nur noch 35 Milliarden Euro in den Ausbau erneuerbarer Energien investieren. Als Gründe werden Marktunsicherheiten, Lieferkettenprobleme, geopolitische Risiken und steigende Zinsen angeführt. Zudem erhöht das Unternehmen seine Mindestrenditeerwartungen für Neuinvestitionen von 8 auf 8,5 Prozent.

Analysten bleiben trotz Prognosesenkung optimistisch

Trotz der reduzierten Investitionspläne und einer für das laufende Jahr erwarteten weiteren Verschlechterung des bereinigten EBITDA auf 4,55 bis 5,15 Milliarden Euro blicken Finanzexperten weiterhin positiv auf die Aktie. Die DZ BANK bewertet das Papier mit "Kaufen", während JPMorgan ein "Overweight"-Rating mit einem Kursziel von 47,50 Euro beibehält und die disziplinierte Kapitalallokationsstrategie als positives Signal für Aktionäre lobt. Im Durchschnitt gehen Analysten von einem fairen Wert von 42,56 Euro je RWE-Aktie aus, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial zum aktuellen Kurs darstellt. Für 2024 rechnen Experten mit einem Gewinn von etwa 3,03 Euro je Aktie. Erfreulich für Anleger: RWE plant, die Dividende von 1,10 auf 1,20 Euro je Aktie zu erhöhen und hält trotz des reduzierten Investitionsprogramms an seinem mittelfristigen Ertragsziel von 4 Euro pro Aktie bis 2030 fest. Die nächsten Finanzergebnisse für das erste Quartal 2025 werden voraussichtlich am 15. Mai 2025 präsentiert.

